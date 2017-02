Erfolgreiche Jungdesignerin

Schon während ihres Wirtschaftsstudiums setzte sich Maria Steiner aus Kirchberg intensiv mit Mode und Kunst auseinander. Neben Studium und Job war sie auch als Journalistin im Modebereich tätig. Ende 2008 startete sie das Mode-Design-Textil-Kolleg und arbeitet seit dessen Abschluss sehr erfolgreich an ihren Kollektionen.

„Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man seine selbst kreierten Modelle am Laufsteg bewundern kann“, erinnert sich die Jungdesignerin. Denn gleich nach Abschluss des Mode-Kollegs präsentierte sie auf der MQ Vienna Fashion Week ihre erste Kollektion „Ruins of Modernity“. Dieser Name wurde auch zu ihrem Label.

„Rund um den Laufsteg lernt man verschiedene Leute kennen, kann seine Arbeit präsentieren und wenn sie gefällt, bekommt man eine Chance“, so Steiner. „Ich lege besonderen Wert auf faire Produktion und Nachhaltigkeit.“ Die Modelle werden bei einem sozial ökonomischen Frauenbetrieb der Volkshilfe genäht, so werden Arbeitsplätze geschaffen.Die Stoffe bestehen meist aus Viskose und Baumwolle, Mittlerweile werden ihre Modelle sogar am Opernball getragen. Allerdings möchte sie sich nach der Babypause mehr auf das Designen von Abend- und Hochzeitskleidern spezialisieren. Im Herbst 2012 schaffte sie es beim jährlich stattfindenden Vienna Awards for Fashion & Lifestyle in Wien sogar ins Finale der Kategorie „Best Newcomer“. Im Mai 2013 zeigte sie auf Einladung des Austrian Cultural Forum erstmals in New York bei einer Modenschau ihre Arbeit, im Frühjahr 2014 präsentierte sie in Paris, im Sommer dann in Berlin.