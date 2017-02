Großfamilie: Im Dutzend geboren

Es war keine einfache Kindheit. Anfangs lebte die Großfamilie Fruhmann aus Karl auf engstem Raum zusammen. Doch trotz allem haben alle Geschwister auch viele schöne Erinnerungen. Noch heute ist der Familienzusammenhalt groß und fast alle leben in der näheren Umgebung.

Vater Oswald Fruhmann, der mittlerweile schon verstorben ist, betrieb eine kleine Bau- und Möbeltischlerei im Dorf. Diese hat heute schon der Sohn des Erstgeborenen übernommen.

Zwei Zimmer, eine Küche, die Werkstätte, drei Kühe, Schweine und Hühner für den Eigenbedarf, so spielte sich das Leben damals ab. Rosemarie Müllner ist die älteste Tochter in der Familie. „Mit neun Jahren half ich der Mutter schon beim Kochen“, erinnert sie sich. „Die Brüder mit ihren 14 Jahren gingen schon allein aufs Feld mit der Kuh ackern, der Klee wurde von ihnen mit der Sense gemäht. Die Windeln wurden im eiskalten Bach gewaschen. Wir haben zu fünft im Doppelbett geschlafen. Doch Hunger gelitten haben wir nie.“

Vater war eine Autoritätsperson

Da der Vater die Tischlerei. führte, hatte man vom frühen Kindesalter an am Feld zu arbeiten oder im Haushalt und in der Werkstatt zu helfen. Mitte der Sechziger Jahre baute die Familie dann ein neues, größeres Haus. Die Volksschule besuchten alle in Karl. Anfangs gab es noch acht Jahre Volksschule, bevor die Hauptschule eingeführt wurde.

„Ich wollte immer gerne Kindergärtnerin werden. Aber das wurde mir untersagt. Ich musste zwar immer auf die kleineren Geschwister aufpassen, aber damals hieß es Geld verdienen. Also fing ich in der Triumph in Oberpullendorf an, wo ich 22 Jahre arbeitete. Kam ich von der Arbeit heim, hieß es noch in der Werkstatt weiterarbeiten, zum Beispiel Fensterstöcke grundieren“, denkt Müllner mit gemischten Gefühlen an ihre Jugendzeit zurück.

Der Vater musste damals noch alle Schulbücher und Monatskarten selbst kaufen. „Wir wurden von keiner Hilfsorganisation unterstützt, aber der Zusammenhalt in der Familie war immer da, mein Vater hat darauf großen Wert gelegt.“ In den Ferien verdienten sich die Kinder das Geld für das Schulgewand im nächsten Herbst.

Familiengeschichte in Buchform

Kommt die ganze Familie zusammen, so treffen sich an die 100 Personen – eine Großfamilie, die ihresgleichen sucht. Eine Schwester hat sich entschlossen, ein Buch über ihre Kindheit in der Großfamilie zu schreiben. Es wird den klingenden Namen tragen: „Im Dutzend geboren“