Hobby mit Nachhaltigkeit

Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht. Anita Kollenhofer, Nebenerwerbslandwirtin aus Zöbern, fand es schade, dass die wertvolle Schafwolle nach der Schur einfach weggeworfen wurde. So begann sie zu stricken. Mittlerweile spielt sie auf ihren Stricknadeln „alle Stückerl“.

„Da mein Schwager hobbymäßig als Schafscherer unterwegs ist und wir früher Schafe hatten, bin ich quasi ‚auf die Wolle gekommen.‘ Denn ich wollte dieses schöne Naturprodukt nicht einfach wegwerfen“, erinnert sich Anita Kollenhofer an die Anfänge.

Sie lässt die Wolle in der Steiermark nach gewünschter Stärke fertigen und einfärben. Danach kann es losgehen.

Nachstricken, was gefällt

Entweder strickt sie nach einer Vorlage oder aber ganz nach eigener Fantasie. „Dann rechne ich mir die Maschenanzahl einfach aus. Manchmal fotografiere ich in den Geschäften ein Modell und stricke es dann einfach nach“, so Kollenhofer. So sind schon verschiedenste Stücke entstanden. Von Trachtenwesten, Socken, Kleider, Jacken Ponchos und Westen bis hin zu komplizierten Norwegerpullis. „Hier kann ich meine kreative Ader voll ausleben“, freut sich Kollenhofer.

Eigenes Geschäft

Wenn sie mehr Zeit hat, braucht sie für ein größeres Stück zirka zwei Wochen. Je nach Nadelstärke. Sie strickt hauptsächlich für den Eigenbedarf oder Verwandte und Bekannte. Auch auf Weihnachtsmärkten stellt sie ihre Handarbeiten aus.

„Mein Traum wäre natürlich ein kleines Geschäft“, so die Hobbykünstlerin. „Aber das Wichtigste am Stricken ist mir trotzdem, dass es Spaß macht und ich mit meinen Stücken anderen eine Freude bereiten kann.“