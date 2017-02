Musik überwindet Gemeindegrenzen

Musikanten im Alter von 10 bis 86 Jahre spielen gemeinsam im Musikverein Warth-Scheiblingkirchen-Bromberg auf. Mit 61 aktiven Musikern und drei Marketenderinnen ist dieser Verein nicht nur einer der größten, sondern auch der am breitesten gestreute, was die Gemeinden betrifft.

Aus verschiedensten Gemeinden der Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt hat sich langsam aber sicher ein „bunt gemischter Haufen“ musikbegeisterter Menschen gefunden. Den Obmann stellt Patriz Hattenhofer. Kapellmeister Thomas Kindlmayr hat die schwierige Aufgabe, diese große „Meute“ zu bändigen. Altkapellmeister Josef Hattenhofer ist mit 86 Jahren ältester aktiver Musiker und durfte bereits eine Ehrung für 70 Jahre aktive Musikerschaft entgegen nehmen. Geprobt wird jeden Freitag im Musikerheim in Warth, einzelne Register (Instrumentengruppen wie Querflöten oder Blech) üben auch alleine. Der Damenanteil hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugelegt. Am Nachwuchs mangelt es Dank der guten Zusammenarbeit mit den Musikschulen nicht. Gegründet wurde der Verein 1923 unter dem damaligen Namen Musikverein Pittental.

Anekdoten und G’schichterln

Bei so vielen Mitgliedern ist es nur natürlich, dass hin und wieder Missgeschicke passieren. So wurden bei einem Wertungsspiel von den Schlagzeugern ihre Noten vergessen – trotzdem war es erfolgreich. Bei einem anderen Konzert schwang der Kapellmeister so schwungvoll, den Taktstock, dass die Noten der ersten Querflötistin durch die Luft geschleudert wurden. Beim Tag der Blasmusik werden die Instrumente schon einmal während der Jause in der Wiese abgelegt – und dabei verwechselte einmal ein Hund die Klarinette mit einem Baum… Auch bei den Proben haben nicht alle Mitglieder die Pünktlichkeit gepachtet. Vor vielen Jahren, jedenfalls vor dem Handyzeitalter, wurde der Truppe mitgeteilt, dass aufgrund des schlechten Wetters eine kirchliche Prozession wahrscheinlich nicht stattfinden werde. Die bereits anwesenden Musiker entschieden sich daher für den Besuch des Mostwirtshauses. Die Prozession fand dann doch statt, nur die Musiker waren nicht da. Doch gerade solche Geschichten schweißen den Verein zusammen. Das Programm ist sehr dicht, nahezu jede Woche warten ein bis zwei Termine, weil eben mehrere Gemeinden betreut werden. Zu den wichtigsten Veranstaltungen zählen das Katharinenkonzert, der Tag der Blasmusik, die erfolgreiche Teilnahme am Konzertwertungsspiel, sowie das Event der Jungsmusiker „Musi spüt am Bacherl“, das am Eurovelo Rastplatz an der Pitten mit großem Besucheransturm stattfindet. Alle paar Jahre gibt es einen großen, mehrtägigen Vereinsausflug, oft ins

Ausland.