Nachhaltiges Energiesparprojekt

Zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Das ist Markus Schneeweis aus Trattenbach mit seinem ganz privaten Energiesparprojekt gelungen.

„In Zeiten wie diesen sollte man sich nicht nur über den Umgang mit den Ressourcen Gedanken machen“, so der Pensionist und geschäftsführende Gemeinderat. „Für sein Erspartes bekommt man auf der Bank so gut wie nichts. Daher habe ich mir überlegt, wie ich das Geld sinnvoll investieren kann“, so Schneeweis.

Obwohl sein Haus keine Südlage hat und mittlerweile zwei Haushalte vorhanden sind, versorgt Markus Schneeweis seine Familie (seit Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage von März bis September gerechnet) zu 74 Prozent mit „hausgemachtem“ Strom. „Die Solaranlage habe ich damals beim Zubau meines Sohnes installiert. Sie sorgt für das warme Wasser“, erläutert Schneeweis. 40 Photovoltaikzellen samt einer 10kW Speicherbatterie sorgen für den Strom im Haus. Auch an einem Regentag gewinnt er 25 Prozent. „Der überschüssige Strom wird zwar teilweise ins Netz eingespeist. Doch vorher tanke ich mein Elektroauto. So entstehen mir keine Kosten beim Fahren.Meine externe Ladestation habe ich immer mit, das heißt, ich bin nicht abhängig von öffentlichen Ladestationen. Ich muss nur bei einem Kraftstromanschluss anstecken können.“

Geheizt wird sein Heim natürlich mit Pellets, ebenfalls eine umweltfreundliche Alternative.

„Als Gemeinderat möchte ich meinen Mitbewohnern ein Vorbild sein, denn jeder Einzelne kann etwas für seine Umwelt tun“, so Schneeweis