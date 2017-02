Pistenspaß auf dem Motorrad

Wer gerne seine Grenzen sucht, ist beim „Snowhill-Xtreme-Race“ genau richtig.

Denn die Sportunion Trattenbach, Sektion Motorrad, veranstaltet auch heuer wieder bei den Schiliften am Feistritzsattel ihr spektakuläres Rennen. Gefahren wird nach einem KO-System, bei dem jeweils vier tollkühne Fahrer versuchen, eine 500 Meter lange Skipiste bergauf zu bezwingen und das möglichst schnell. Die ersten beiden Motocrossfahrer steigen in die nächste Runde auf, bis es zum finalen Showdown kommt. Für Action und Spannung ist also gesorgt. Start ist am 11. März um 18 Uhr auf der Nachtpiste, ein zusätzliches Highlight. Anmeldungen erfolgen direkt am Feistritzsattel ab 15 Uhr oder im Internet.