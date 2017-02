Schlagzeug & Jazz sind seine Passion

Nur einer von 30 Bewerbern wird jedes Jahr auf der Privatuniversität für Musik- und Kunst (MUK), die der Stadt Wien gehört, aufgenommen. Peter Ringhofer aus Kirchberg ist einer davon. Sein Berufswunsch: Jazzschlagzeuger.

Begonnen hatte alles in der Musikschule, wo er vorerst mit Klavierunterricht begann. „Mit 14 habe ich dann das Schlagzeug meines Vaters entdeckt und von da an nahm ich zusätzlich Unterricht für Schlagzeug“, erinnert sich der Nachwuchsmusiker. Er absolvierte daraufhin das Musik-Borg in Wiener Neustadt, hier musste er in Klavier maturieren.

In der achten Klasse motivierte ihn damals ein Freund, der aus einer Philharmonikerfamilie stammte, zur Militärmusik zu gehen. „Dort habe ich gemerkt, das ist es, ich möchte Schlagzeug studieren. Daraufhin habe ich mir einen Privatlehrer genommen, um die Aufnahmeprüfung am Joseph-Haydn Konservatorium zu schaffen. Denn beim Schlagzeug hat der Lehrer nur fünf Schüler.“ Dementsprechend hoch war hier das Niveau.

Kreativ und flexibel sein ist gefragt

So studierte er Instrumental- und Gesangspädagogik in Eisenstadt. Doch sein Lehrer erkannte das Talent seines Schülers und verwies ihn auf die MUK, wo ihn Walter Grassmann, einer der bekanntesten österreichischen Jazzmusiker unterrichtet. Natürlich spielt der passionierte Schlagzeuger bereits in mehreren Bands mit. So stellt er mit Musikkollegen immer wieder Jazz-Stadel auf die Beine.

Aber es gibt auch ein Spaßprojekt, wo er mit Freunden selbst geschriebene Songs quer durch den musikalischen Gemüsegarten produziert. Vor Weihnachten spielte er mit einer seiner Bands in der Kirche ein „Swinging Christmas“-Konzert. „Ich möchte meine Musik auch in die Region einbringen“, so Ringhofer. „Daher habe ich vor, in Zukunft Veranstaltungen hier zu forcieren.

Zahlreiche Preise eingeheimst

Mit seinem Können beeindruckte er die Jury beim Landescontest für „podium.jazz pop rock“ sowie beim Bandcontest „America is waiting“. Beide Male belegte er den ersten Platz. Auch beim Jazzfestival in Süditalien in Orsana sowie im Jazzlokal „Porgy & Bess“ konnte er sich schon präsentieren. Da es bekanntlich ohne Fleiß aber keinen Preis gibt, muss er jeden Tag mehrere Stunden üben. Doch sein Ziel, einen guten Lebensunterhalt bestreiten und sich künstlerisch austoben zu können, verliert der ehrgeizige Jungmusiker dabei nie aus den Augen.