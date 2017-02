Unermüdlich für „ihre“ Region im Einsatz

Im vergangenen Oktober haben wir noch über das besondere Engagement von Poldi Reisenbauer für das Regionale Bildungs- und Heimatwerk im Rahmen der Sonderausgabe „Botin aus der Buckligen Welt“ berichtet. Am 8. Jänner ist die Krumbacherin völlig unerwartet und plötzlich verstorben. Sie hinterlässt nicht nur bei ihren Angehörigen, sondern bei jedem, der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das Vergnügen hatte, bei dem ein oder anderen Projekt mit ihr zusammenzuarbeiten, tiefe Betroffenheit und Trauer. Kaum jemand verstand es wie Leopoldine Reisenbauer, Menschen in der Region zu vernetzen, sich dort einzusetzen, wo Hilfe gebraucht wird und für die Umsetzung von wichtigen Themen für die Bevölkerung der Region zu kämpfen. Der „Bote aus der Buckligen Welt“ hat vielfach über Projekte berichtet, an denen Frau Reisenbauer federführend beteiligt war. Sie wird uns und der Buckligen Welt sehr fehlen und immer für ihren unermüdlichen Einsatz in Erinnerung bleiben. Unser Mitgefühl gehört ihrer Familie. An dieser Stelle wollen wir auch ihren Wegbegleitern Platz für ihre Abschiedsworte geben.

Traurigen Herzens möchte Lebenslicht die Gelegenheit wahrnehmen, kundzutun, dass unser Gründungs- und Vorstandsmitglied Leopoldine Reisenbauer diese Welt, sehr überraschend, Anfang Jänner 2017 verlassen hat. Lebenslicht drückt der Familie und ihrem Gatten Helmut sein innigstes Mitgefühl aus. „Poldi“ wird auch uns sehr fehlen. Ihre Kompetenz, Fröhlichkeit und ihr unbändiger Fleiß in gemeinnützigen Dingen werden uns immer vorbildhaft in Erinnerung bleiben.

Josef Heißenberger,

Obmann Verein Lebenslic

Poldi Reisenbauer hat in den letzten Jahren(…) in vielen Bereichen der Region mitgearbeitet – in der Leaderregion und vor allem im Bereich des Regionalen Bildungs- und Heimatwerkes, wo es ihr gelungen ist, die örtlichen Bildungswerke und die Bildungsgemeinderäte zu vernetzen. (…) Liebe Poldi, wir müssen diese Arbeit jetzt ohne dich weiterführen, werden es aber in deinem Sinne tun. Deine feste Stimme, dein Lachen und deine Bestimmtheit werden uns fehlen. Habe Dank für deine Arbeit,(…) wir werden dir ein ehrendes Andenken bewahren.

Regionsobmann

Fritz Trimmel

Der Verlust ist unbegreiflich. Sie war eine der engagiertesten Frauen der Buckligen Welt.Ein Mensch voller Herzlichkeit, Heiterkeit und Tatkraft. Tiefsinnig, nachdenklich, vertrauenswürdig. Vielen Menschen hat sie geholfen, viele haben sich getraut bei ihr anzufragen, im vollen Vertrauen darauf, dass Poldi ihre Anliegen umgehend und umsichtig behandeln wird. Sie war ein verlässlicher Mensch. Sie war Visionärin und Macherin zugleich. Die „Faire Welt – Bucklige Welt – Wechselland“ ist ihre Welt, sie hat das Projekt vor Jahren als Idee unterstützt. (…) Auf diesem gemeinsamen Weg wurde sie uns allen – und mir im Besonderen – zur Freundin. (…) Wir haben viele Erfolge miteinander gefeiert, es waren schöne Momente voll Dankbarkeit und Demut für alles, was uns gelungen ist. (…) Es wird weitergehen, es wird nicht mehr so sein, wie mit Poldi, es wird anders werden, aber wir werden Poldis Erbe weitertragen, im Vertrauen darauf, dass es in ihrem Sinne ist.

Voller Trauer, Ingrid Schwarz,

Südwind NÖ

Als Vertreter der Marktgemeinde Krumbach darf ich Poldi Reisenbauer ein letztes „Dankeschön“ sagen. Ein Danke für das Engagement und die Mitarbeit im Gemeinderat in Vereinen und Organisationen über viele Jahre hindurch. (…) In ihrem Wirken waren ihr die Krumbacherinnen und Krumbacher stets ein besonderes Anliegen. (…) Als Sozialgemeinderätin, als langjähriges Mitglied im Vorstand des Vereins Lebenslicht, im Vorstand des Dorferneuerungsvereins, im Museumsdorf als beliebte Museumsführerin, im Bezirksausschuss des Roten Kreuzes oder im Vorstand des Hilfswerkes in Katzelsdorf – alle diese Tätigkeiten waren ihr immer ein Herzensanliegen. Darüber hinaus fand sie aber noch Zeit, sich auch parteipolitisch zu engagieren (…) vor allem für die ÖVP-Frauen. So war Poldi als Visionärin und Macherin weit über die Grenzen der Marktgemeinde Krumbach hinaus bekannt und beliebt.Und heute bleibt uns nur das Versprechen, ihr Erbe fortzuführen und die Erinnerung an ihr vielfältiges Wirken weiterzutragen.

Josef Freiler,

Bürgermeister von Krumbach