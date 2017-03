Banken-Umbau: Weniger Filialen, mehr Kompetenzzentren

Immer neue Gesetze und Reglementierungen sowie ein geändertes Kundenverhalten hin zu mehr Online-Banking haben die Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin, die größte Bank in der Buckligen Welt, dazu veranlasst ihre Strukturen zu überdenken. Am Ende dieses Prozesses stehen die Schließung von kleinen Filialen und die Ausweitung von Kompetenzzentren.

Das typische Bild im ländlichen Raum: Das Dorf, in der Mitte die Kirche und ganz in der Nähe die Raika. Dieses Bild ist heute nicht mehr wirklich zeitgemäß. Nicht nur die Kirche ist gerade dabei, ihre Strukturen zu verschlanken und Pfarren zusammenzulegen, sondern auch der größte Bankdienstleister in der Buckligen Welt muss sich an die geänderten Rahmenbedingungen anpassen. Welche das sind, wie es mit der Bank als Nahversorger weitergeht und was das für die Kunden bedeutet, haben wir Direktor Adolf Kowar gefragt.

Das Filialnetz der Raiffeisen NÖ-Süd Alpin hat sich im Verlauf der letzten 100 Jahre durch diverse Fusionen entwickelt. Heute gehören dazu unter anderem die Bankstellen in Aspang, Grimmenstein, Kirchberg, Glogg-

nitz, Krumbach oder Edlitz. Daneben gibt es weitere unabhängige Zusammenschlüsse, etwa die Raiffeisenbank Pittental-Bucklige Welt mit der Zentrale in Pitten und die Raiffeisenbank Kirchschlag, die für sich alleine steht. Lt. Dir. Kowar bestehen fertige Fusionsverträge zwischen Kirchschlag und NÖ-Süd Alpin und sollen heuer den Generalversammlungen zum Beschluss vorgelegt werden.Die einzelnen Banken agieren völlig unabhängig voneinander. Deshalb geht es bei der Neustrukturierung auch nur um die Filialen von NÖ-Süd Alpin.

Umsetzung im Mai

Künftig wird es sechs Kompetenzzentren geben (Aspang, Gloggnitz, Grimmenstein, Kirchberg und Krumbach; in Reichenau erfolgt die Umsetzung 2018) und vier „normale“ Bankstellen in Grafenbach, Hochneukirchen, Schwarzau im Gebirge und Zöbern. Die Filialen in Bad Schönau, Edlitz, Feistritz, Lichtenegg, Mönichkirchen, Payerbach, Semmering, Schottwien und Trattenbach werden geschlossen. Anfang Februar wurden die Mitarbeiter über die Pläne informiert, im Mai soll die Neustrukturierung dann umgesetzt werden.

„Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber wir haben uns gut vorbereitet. Zwei Jahre lang haben wir intern diskutiert, wie die Bank auch in Zukunft ordentlich aufgestellt ist. In diese Diskussionen waren auch Funktionäre der betroffenen Bankstellen eingebunden. Schon lange haben wir Stellen aus natürlichen Abgängen nicht nachbesetzt, damit die Kollegen der von den Schließungen betroffenene Filialen weiter bei uns bleiben können. Und das ist zu 100 Prozent gelungen“, so Direktor Adolf Kowar.

Online statt Filiale

Dass einer der größten Bankdienstleister der Region überhaupt zu solchen Maßnahmen greifen muss, liege laut Kowar hauptsächlich an zwei Dingen. Zum einen an einem komplett anderen Kundenverhalten als noch vor einigen Jahren. Laut Studien würden lediglich 13 Prozent der Kunden ausschließlich auf die Betreuung in der Filiale setzen, der Rest erledige die Bankgeschäfte weitgehend per Online-Banking. Zum anderen habe eine Fülle an Reglementierungen und neuen Gesetzen das Bankwesen in den letzten Jahren komplizierter gemacht. „Es ist heute einfach nicht möglich, dass wir in einer kleinen Filiale mit 1,5 Mitarbeitern die Fülle an Kompetenzen, die man heute braucht – von Hypothekarkrediten bis zum Wertpapiergeschäft – bieten können. Deshalb haben wir die Kompetenzzentren entwickelt, wo ein Spezialisten-Team für alle Geschäftsbereiche einer Bank zur Verfügung steht“, so Kowar.

170.000 Euro gibt die Bank pro Jahr für Schulungen ihrer rund 130 Mitarbeiter aus. Dieses Wissen wird nun gebündelt.

Bankomat erhalten

Bei den Filialen, die geschlossen werden, werden die Häuser verkauft bzw. die Mietverträge gekündigt. Daher will man in den kommenden Monaten schauen, ob es Möglichkeiten gibt, die Bankomaten in diesen Gemeinden weiter zu betreiben. Kowar: „Wir nehmen unsere Aufgabe als Nahversorger sehr ernst, das wird auch in Zukunft so bleiben.“