Hufschmied: altes Handwerk – neu entdeckt

Beinahe wäre der Lehrberuf Hufschmied ausgestorben. Denn als die Motorisierung in Stadt und Land Einzug hielt, ging die Zahl der Pferde drastisch zurück. Doch dank des Pferdesportes, der in den letzten zwanzig Jahren eine nie geahnte Renaissance erlebte, waren Hufschmiede wieder gefragt. Aber auch als Arbeitstiere werden Pferde wieder eingesetzt.

Dabei suchten die Menschen schon in der Antike nach einer Möglichkeit, die Hufe ihrer Pferde vor dem harten und steinigen Boden zu schützen. Die genagelten Hufeisen, so wie wir sie heute kennen, sind wahrscheinlich im frühen Mittelalter erfunden worden.

Genau deswegen ist Peter Rotheneder aus Feistritz so fasziniert von diesem Beruf. „Es hat sich an der Technik nicht viel verändert. Die Arbeit eines Hufschmiedes ist eine archaische, ursprüngliche und sehr vielfältige.“ Der gelernte Huf- und Kunstschmied ist Leiter der „Dorfschmiede“, einer Einrichtung des Vereins Lebenslicht in Krumbach. Hier fertigt er mit seinen Klienten Standardprodukte, führt Reparaturen oder Aufträge von Dorfverschönerungsvereinen aus. Als mobiler Hufschmied ist er nur noch in der näheren Umgebung seines Heimatortes unterwegs.

„Allerdings muss man als Hufschmied die Liebe zu den Pferden mitbringen. Nur das handwerkliche Talent reicht nicht“, so Rotheneder. „Das Verhalten des Tieres ist wie ein Spiegel des Menschen, die Stimmung überträgt sich.“

Seit sechs Jahren gibt es die Lehre wieder

Einer der größten Hufschmiede in Niederösterreich lebt und arbeitet in Gleissenfeld (Gemeinde Scheiblingkirchen). Schon als Kind wurde Ewald Gruber daheim mit dem „Schmiedevirus“ infiziert. „Ein Hufschmied ähnelt einem Orthopäden, denn er hat die Aufgabe, den Bewegungsapparat des Tieres gesund zu halten“, so Gruber über die große Verantwortung. „Man braucht viel Erfahrung und ein gutes Gespür für Pferde. Die Leute, die eine Ahnung von der Materie haben, schätzen auch das Handwerk.“ Als er seinen Beruf erlernte, gab es den Lehrberuf Hufschmied nicht. „Ich bin mit einem erfahrenen Schmied mitgegangen und habe so das Handwerk erlernt und Erfahrungen gesammelt. Dann musste ich auf der Veterinärmedizin die Prüfung machen“, erinnert sich Gruber. Für ihn war es immer klar, dass er dieses alte Handwerk erlernen will.

Viele Arbeitsschritte sind notwendig

Pro Pferd braucht ein erfahrener Schmied rund eine Stunde. Das alte Hufeisen wird entfernt, der Huf ausgeschnitten und korrigiert. Danach wird der Tragrand vom Huf heruntergezwickt, bevor er den Huf mit der Raspel bearbeitet. Schließlich wird das neue Hufeisen angepasst und aufgenagelt. „Ich bevorzuge die heiße Variante. Horn ist ein schlechter Wärmeleiter, daher hat das Pferd auch keine Schmerzen.“ Dann werden die Nägel vernietet und umgebogen. „Heutzutage gibt es den mobilen Hufschmied, der zu den Kunden fährt. Früher kamen die Leute mit ihren Pferden zum Schmied. Das ist heute nicht möglich. Dafür gibt es zu wenig Hufschmiede,“ so Gruber. Aber es werden langsam wieder mehr. Denn auch als Arbeitstiere werden die Vierbeiner wieder geschätzt, wie etwa für die Forstarbeit in unzugänglichen Hanglagen.

Peter Rotheneder, Leiter der Tagesstätte in Krumbach, beim Schauschmieden. Foto: Franz Riegler