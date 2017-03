So geht Startup: Mit Herzblut und Leidenschaft zum Erfolg

Vor 10 Monaten hat das Leben von Christian Koder aus Bad Schönau eine völlig neue Wendung genommen. Nach einem Geistesblitz beschloss er, seinen Job hinzuschmeißen und mit einer Getränkeidee durchzustarten. Gemeinsam mit seinen langjährigen Freunden und Geschäftspartnern ist er heute mehr überzeugt denn je, dass diese Idee goldrichtig war.

Wenn von Startup-Unternehmen die Rede ist, dann ist Hakuma, ein knallgrüner Drink aus Matcha (gemahlener grüner Tee), ein Paradebeispiel dafür, wie es gehen kann. Begonnen hat alles am Wiener Naschmarkt. Christian Koder, der damals noch für einen großen Getränkehersteller tätig war, besuchte dort einen Matcha-Laden. „Dort habe ich das gesunde Getränk zum ersten Mal entdeckt. Allerdings waren die Sorten alle mit Milch gemischt. Ich habe mir gedacht, dass es dieses Matcha-Konzept doch auch in erfrischender Form geben müsste“, so Koder. Während andere einfach darauf warten würden, beschloss der 26-Jährige mit Gastro-Erfahrung, sein eigenes Ding durchzuziehen.

„Es hat bei mir wie ein Blitz eingeschlagen, dass ich das machen muss“, erinnert er sich. Seine langjährigen Freunde Max Mariel und Sebastian Podesser holte er mit ins Boot. Auch die beiden Burgenländer waren von der Geschäftsidee begeistert. Und so nahm das Projekt seinen Lauf. Vor 10 Monaten kündigte Koder seinen Job, um sich ganz seinem Getränke-Projekt zu widmen. „Ich habe etwas zusammengespart, daher fand ich auch einfacher Unterstützung bei einer Bank um meinen Traum realisieren zu können. In Hakuma steckt jedenfalls jeder Cent meiner Ersparnisse“, so der Jungunternehmer.

Rohstoffe aus Japan

Zunächst gingen die drei Freunde zur Quelle, zu jenen Bauern, die den grünen Tee für Matcha anbauen. Erst auf Messen, später in Japan. So fanden sie ihre Lieferanten. Produziert wird Hakuma in Niederöster-

reich von einem Partner, der 30 Jahre Erfahrung im Bio-Bereich hat. „Es war von Anfang an klar, dass wir nicht selber produzieren. Unsere Stärken liegen in anderen Bereichen. Ich habe die Kontakte und die Erfahrung in der Gastronomie, Sebastian kommt aus dem Marketing und Max aus der Architektur, das heißt er ist unser Design-Experte“, so Koder. Eine Kombination, die offenbar funktioniert.

Über 500 Abnehmer

Innerhalb weniger Monate hatten sie 120 Gastro-Betriebe als Abnehmer. Heute beliefern sie rund 500 Verkaufsstellen und exportieren nach Zypern, Finnland, Tschechien, Slowenien, Italien und Schweden. Familie und Bekannte waren zunächst sehr, sehr skeptisch, wie er erzählt. Heute sind sie begeistert. Auch von den strengen Lebensmittel-Auflagen ließ er sich nicht abschrecken. „Man muss verbissen bleiben. Aber alleine hätte ich viel eher aufgegeben. So können wir alle Probleme mit drei Köpfen lösen. Wir haben alles selbst gemacht. Das ist das Erfolgsrezept. Und sehr viel Herzblut, Leidenschaft, Wille und Motivation.“