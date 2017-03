2019: Pitten feiert großes Jubiläum

Die Marktgemeinde Pitten kann auf eine lange, bewegte Vergangenheit zurückblicken. Bereits vor über 3.500 Jahren wurde die erste Besiedlung nachgewiesen. In zwei Jahren wird großes Jubiläum gefeiert. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren.

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde Pitten stammt aus dem Jahr 869 – in einer Schenkungsurkunde, der Peretkunda-Stiftung. Pitten ist damit eine der ältesten Gemeinden Österreichs.

Im Jahr 2019 feiert die Marktgemeinde das 1.150-jährige Jubiläum der Namensnennung. Somit wird das Jahr 2019 ein großes Festjahr der nunmehrigen Thermengemeinde.

Aus diesem Grund sind umfangreiche Feierlichkeiten in Vorbereitung. Nicht zuletzt auch wegen der Landesausstellung in Wiener Neustadt und der umliegenden Region – Motto: „Stadt und Land miteinand“ – wird bereits jetzt ein ideenreiches Veranstaltungsangebot vorbereitet.

Siedlungsgeschichte präsentiert

Die örtlichen Vereine und die Bevölkerung sind in die Festjahresplanung miteinbezogen. Als Koordinator aller Aktivitäten rund um das Festjahr konnte Bürgermeister a.D. Dr. Günter Moraw gewonnen werden.

Bereits jetzt gibt es einige Fixpunkte im Veranstaltungsprogramm: In Vorbereitung ist unter anderem eine Ausstellung über die Siedlungsgeschichte des Ortes von der Bronzezeit über das Mittelalter bis in die Gegenwart. Auch der Zeit der Industrialisierung wird dabei natürlich Raum gegeben. Dazu wird es in Pitten auch historische Führungen geben.

Als Expertin für die geschichtlichen Themen im Jubiläumsjahr konnte die langjährige Obfrau des Museums- und Bildungsvereines, Elfriede Oswald, gewonnen werden. Sie war es auch, die ursprünglich federführend an der Entstehung des Historienpfads durch die jahrtausendealte Geschichte der Gemeinde beteiligt war.

Die Marktgemeinde war in den vergangenen Jahren nicht untätig und daher gibt es schon jetzt einige Highlights, die für die Jubiläumsfeierlichkeiten eine wichtige Rolle spielen werden. Der Rosengarten, der barocke Pfarrhof, der Blickplatz bei der Bergkirche und der Schöpfungsweg sind einige der Hauptattraktionen. Auch der bereits bestehende Historienpfad wird im Jubiläumsjahr wieder aufgewertet.

Mehr Raum für Kunst

Der Kunst wird in Zukunft in Pitten ebenfalls ein breiter Raum gewidmet sein: Aus dem Nachlass von Prof. Sepp Buchner sind durch eine Schenkung zahlreiche Bilder in den Besitz der Marktgemeinde gelangt. Diese werden in einer eigenen Prof. Sepp Buchner Galerie präsentiert werden. Alle Maßnahmen sind so gesetzt, dass die Nachhaltigkeit gewährt wird und alle Attraktionen auch nach der Landesausstellung 2019 erhalten bleiben. Ende März sollen dazu in einer Gemeinderatssitzung die nötigen Beschlüsse gefasst werden.