„Alles Tracht“ aus dem Schwarzatal

Der Schwarzataler Dirndlstammtisch hat gleich zwei Gründe, sich zu freuen: Ihre Tracht ist nun offiziell anerkannt und bekommt außerdem etwas vom Wiener Opernball-Glamour ab.

Am Beginn stand eine Idee: 18 engagierte Damen aus dem Schwarzatal mit Obfrau Karin Seyser wollten eine neue Tracht für die Region entwerfen und die Vergangenheit dieses Tals wieder in Erinnerung rufen. In Zusammenarbeit mit dem Neunkirchner Sozial Integrativen Beschäftigungsprojekt, das die Dirndl anfertigt, bekam das Projekt auch eine soziale Komponente. Diese Bemühungen wurden nun honoriert: Die Schwarzataler Alltagstracht ist in der Trachtenmappe Niederösterreich als „echte Tracht“ ausgezeichnet. Damit es soweit kommen konnte, investierte der Dirndlstammtisch jede Menge Freizeit. Die Damen suchten im Museum und in alten Trachten- und Geschichtsbüchern, um die neue Tracht in jedem Detail mit der Geschichte der Region zu verbinden und sie damit auch für künftige Generationen zu bewahren. Gemeinsam mit Dr. Gexi Tostmann als Beraterin der Volkskultur Niederösterreich, regionale Unternehmen, der Kleinregion Schwarzatal, unter der Schirmherrschaft der Raiba Neunkirchen Schwarzatal-Mitte entstand im Jahr 2013 schließlich die neue Schwarzataler Alltagstracht, die nun auch als „echte Tracht Niederösterreichs“ ausgezeichnet ist.

„Eine besondere Auszeichnung für den Dirndlstammtisch ist es, dass Maria Großbauer, Organisatorin des Wiener Opernballs, und ihr Vater und Wiener Philharmoniker, Karl Jeitler, die Schwarzataler Alltagstracht im Trachtenblatt der Volkskultur Niederösterreich repräsentieren. Beide sind begeisterte Trachtenträger und ‚echte‘ Schwarzataler“, so Karin Seyser, Obfrau des Dirndlstammtischs.