Bildung und Spaß in Stall und Wald

Vor rund einem Jahr wurde die „Kybeleum“ Agrar- und Waldwerkstatt an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth eröffnet, um vor allem Kindern die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft näherzubringen. Mehr als 2.000 junge Besucher aus der Region zeigten dabei großes Interesse.

Thomas Handler, Obmann der Bezirksbauernkammer Neunkirchen, war ziemlich überrascht. Obwohl sie zuhause jeden Tag eine Landwirtschaft quasi vor der Nase haben, waren seine beiden Kinder total begeistert, als sie von der Erlebnisführung der Agrar- und Waldwerkstatt heimkamen. „Sie wollten gar nicht mehr aufhören zu erzählen. Das aktive und altersangepasste Erleben von Landwirtschaft hat bei den Kindern nachhaltigen Eindruck hinterlassen“, so Handler im Rahmen einer Projektpräsentation am Tag der Bäuerinnen.

Respekt vor Tier- und Pflanzenwelt

Um schon bei den Jüngsten das Interesse für den Naturraum der sie umgibt, zu wecken, wurde vor einem Jahr die Agrar- und Waldwerkstatt gegründet. In enger Kooperation mit der LFS Warth stehen unterschiedliche Kurse, angepasst an das Alter der Kinder, die von ausgebildeten Rangern, Bauern sowie Wald- und Kräuterpädagogen abgehalten werden. Insgesamt 25 verschiedene Themenprogramme für agrar- und waldpädagogische Führungen von den vier Jahreszeiten im Wald oder am Bauernhof bis zu Themenmodulen wie „von der Biene zu Honig und Kerze“ oder „vom Erdapfel zum Pommes“ sollen den Kindern Flora und Fauna näherbringen und zu einem respektvollen Umgang anregen.

Seit Betriebsbeginn im April 2016 haben so rund 2.000 Kinder ihre unmittelbare Umgebung erkundet. Darunter etwa der Kindergarten Haßbach, die Volksschulen Edlitz, Grimmenstein, Thernberg, Wimpassing und Neunkirchen sowie die Volks- und Neue Mittelschule Scheiblingkirchen.

Großes Interesse bei Landwirten

Das „Kybeleum“-Konzept stößt auch bei den heimischen Bauern auf großes Interesse. Schon vor Start der Agrar- und Waldwerkstatt nutzen viele die Möglichkeit und ließen sich im Rahmen eines Zertifikatslehrgangs zum Ranger ausbilden. Auch bei zahlreichen Veranstaltungen, etwa dem Tag der Bäuerinnen, oder beim Milchstammtisch stieß die Projekt­päsentation auf großes Interesse. Künftig will man das Forsthaus in Warth adaptieren und mit Wildtierpräparaten bestücken. Außerdem soll die Naturerlebnisstation im Wald um ein Baumtelefon, einen Barfußpfad, einen Hochstand und eine Wildtierfütterung erweitert werden. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Landwirtschaftsministerium, vom Landesjagdverband sowie von den Leaderregionen Bucklige Welt – Wechselland und NÖ Süd Alpin.