Burg Feistritz als Tourismusmagnet

Die Burg Feistritz hat sich in den letzten Jahren vor allem durch hochkarätige Musikveranstaltungen einen Namen gemacht. Nun sollen Gebäude und Gartenanlage touristisch besser nutzbar gemacht werden.

In den vergangenen Jahren wurde die Burg Feistritz bereits schrittweise adaptiert, nun sollen die revitalisierten Gartenanlagen in Kombination mit dem ebenfalls im Besitz der Familie Krijgh-Reichhold befindlichen Guts- bzw. Meierhof als weiteres touristisches Angebotselement entsprechend aufbereitet werden.

„Mit diesem Schritt kann die Burg Feistritz ihr touristisches Potenzial weiter ausbauen, daher unterstützen wir dieses Projekt aus der „ecoplus“-Regionalförderung unter Einbindung von EU-Kofinanzierungsmittel“, erklärt Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Mit Hilfe eines externen Fachberaters soll nun untersucht werden, welche zusätzlichen Bespielungsangebote im Gartenbereich sowie im sogenannten Meierhof möglich und finanziell realistisch sind. „Die Burg Feistritz wurde in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt revitalisiert und ihr touristisches Angebot wurde immer weiter ausgestaltet. Doch dieses Juwel hat noch viel mehr zu bieten. Ich freue mich, dass die Leader-Region Bucklige Welt – Wechselland diesen Prozess nun angestoßen hat“, so Bohuslav.

Enormes Potenzial

Regionsobmann Fritz Trimmel erklärt die Motivation hinter diesem Leader-Projekt: „Vor rund einem halben Jahrhundert wurde die Burg Feistritz von der Familie Reichhold erworben und seitdem schrittweise saniert und für diverse Veranstaltungen, wie Konzerte, Hochzeiten, Feiern öffentlich zugänglich gemacht. Mittlerweile verfügt der Besitz über 40 Gästebetten im Schloss sowie über 28 weitere Betten in zwei angrenzenden Gästehäusern. In Räumlichkeiten im Schloss sowie in der Veranstaltungshalle stehen große Kapazitäten für unterschiedliche Veranstaltungen zur Verfügung. Hier gibt es noch enormes Potenzial für eine weitere Nutzung und somit auch zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung in der Region.“

Wie dieses Potenzial in Zukunft bestmöglich genutzt werden kann, das soll in den kommenden Wochen analysiert werden.

Was gibt‘s, was fehlt?

Zwar gibt es bereits unzählige Überlegungen, wie diese vorhandenen Angebote touristisch inszeniert, bespielt und bewirtschaftet werden könnten, ein endgültiges Konzept fehlt derzeit noch und soll nun entwickelt und erarbeitet werden.

Eine der Ideen, die derzeit diskutiert werden, ist, die „Entdeckungsachse“ Bucklige Welt – Wechselland im Zuge der Landesausstellung 2019 thematisch zu ergänzen. Außerdem werden die bereits vorhandenen Freizeit- und Kulturangebote in der Umgebung unter die Lupe genommen, um ein neues und gleichzeitig in diesen Rahmen passendes Angebot schaffen zu können.