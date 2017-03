Facelift für Wiener Neustadts Zentrum

Die Innenstadt von Wiener Neustadt erhält langsam aber sicher ein völlig neues Gesicht. Neben der Sanierung der Herzog-Leopold-Straße wurde kürzlich die Dachgleiche für die neue Attraktion am Hauptplatz, den Marienmarkt, gefeiert. Künftig soll es hier auch Schmankerl aus der Buckligen Welt geben. Das ist aber noch nicht alles. Auch ein kostenloser E-Bus wird getestet.



Zu Beginn seiner Amtszeit als Bürgermeister von Wiener Neustadt hat Klaus Schneeberger versprochen, Anstrengungen zur Belebung der Innenstadt unternehmen zu wollen.

Eines der wichtigsten Projekte ist dabei das Markt-Konzept am Hauptplatz. Als Vorbild diente der Wiener Naschmarkt. Wie die Umsetzung in Wiener Neustadt aussieht, kann man derzeit live beobachten, denn der Marienmarkt nimmt jeden Tag konkretere Formen an.

Mitte Februar wurden die sechs Verkaufsstände für die insgesamt 11 Läden von der Firma „Variobau“ nach Plänen von Architekt DI Gottfried Markom vom Baumeister-Büro Josef Panis aufgebaut. Grund genug, eine kleine „Gleichenfeier“ abzuhalten.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie der Marienmarkt realisiert wird. Was vor rund zwei Jahren als Vision für unsere Innenstadt begonnen hat, wird nun Wirklichkeit“, so Schneeberger und weiter: „Wir haben viele kleine und einige große Maßnahmen gesetzt. Der Marienmarkt soll und wird unserer Innenstadt ein Alleinstellungsmerkmal geben, von dem auch alle anderen rund 250 Geschäfte und Cafés profitieren werden.“

Bucklige Welt am Hauptplatz

Ein Großteil der beim Bau beschäftigten Firmen kommen aus der Region. Und auch die Bevölkerung wurde eingebunden, etwa bei der Namensfindung. Die Mieter sind zu einem Großteil bereits fixiert. Ankerbetrieb des Marienmarkts wird die erste Außenstelle des renommierten „Meinl am Graben“ mit einem Feinkostladen. Großes Augenmerk wurde und wird bei der Auswahl der Mieter auf Regionalität und Frische der Waren gelegt. Apropos Regionalität: Am Beginn der Planungsphase nahmen auch Vertreter von

„Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“ teil, um über einen möglichen Marktstand zu verhandeln. Allerdings: „Wirtschaftlich war es nicht möglich, einen eigenen Stand zu betreiben“, so Regionsobmann Fritz Trimmel. Allerdings kann man die Produkte der heimischen Direktvermarkter künftig dennoch auch in Wiener Neustadt erstehen. Christien Daniela Wagner wird regionale Produkte aus der Buckligen Welt, aber etwa auch aus dem Schneebergland anbieten. Dazu kooperiert sie schon jetzt mit zahlreichen regionalen Direktvermarktern, eben auch mit jenen von „Sooo gut schmeckt…“

E-Bus im Testbetrieb

Rund um den neuen Markt starten nun weitere weitreichende Umbauarbeiten im Zentrum von Wiener Neustadt. Der Teil des Platzes hinter dem Marienmarkt wird umgestaltet und erhält mehr Grün.

Außerdem gibt es eine neue Aufteilung aller Verkehrsteilnehmer sowie die Verlegung der Regionalbusse auf hauptplatz- bzw. zentrumsnahe Haltestellen am Ring, wodurch mehr Platz für Veranstaltungen entsteht. Zu guter Letzt startet ein Probebetrieb für eine E-Buslinie durch die Innenstadt.

Baustadtrat Franz Dinhobl zur neuen Innenstadt-Linie: „Durch die Verlegung der Regionalbuslinien schaffen wir den notwendigen Platz, um den Hauptplatz auch wirklich so einladend wie möglich zu gestalten. Dennoch sorgt die Strecke rund um den Ring dafür, dass all unsere Gäste aus den Umlandgemeinden zentrumsnah ein- und aussteigen können. Auf den Probebetrieb der Innenstadt-Linie mit den E-Bussen freue ich mich ganz besonders. Ich hoffe, dass viele Besucher dieses kostenlose Angebot nun auch nutzen.“