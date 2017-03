Frühlingserwachen für Bikerfreunde

Der Weg ist das Ziel. Ungefiltert und direkt die Landschaft aber auch die Wetterkapriolen erleben – Kurvenspaß und Freiheit genießen. Die Zahl der Motorradfahrer nimmt stetig zu. Auch in der Buckligen Welt und dem Wechselland.

So gibt es hier einige Bikerfreunde, die sich zu einer Interessensgemeinschaft oder einem Club zusammengeschlossen haben, wie zum Beispiel die Motorradfreunde Schwarzatal, die Föhrenauer Bikerfreunde oder die Moto Guzzi-Gruppe in Kirchberg. Neben dem gemeinsamen Hobby, dem Motorradfahren, steht auch die Kameradschaft im Vordergrund.

Präsidentin führt die Truppe an

Die Interessensgemeinschaft der Guzzisten hat klein begonnen, mittlerweile gibt es zwanzig passionierte Guzzifahrer, allen voran die Präsidentin Vroni Rennhofer. Neben dem jährlichen Treffen, das heuer bereits zum 23. Mal stattfindet, gibt es unter anderem gemeinsame Ausfahrten und gemütliche Stammtische. „Viele Freundschaften haben sich im Laufe der 23 Jahre entwickelt, die auch über das Motorradfahren hinaus Bestand haben“, so die Präsidentin. Zwei Guzzi-Ehen sind bereits entstanden, zwei Generationen lernen voneinander und tauschen sich aus. So zählt die jüngste Guzzistin 26 Lenze, aber auch mit 70 macht Helmut Prohaska das Motorrdfahren noch Spaß. Hobbyschrauber und langjähriger passionierter Guzzifahrer Albin Egerer steht nicht nur seinen Guzzi-Kameraden mit Rat und Tat zur Seite. So nennen ihn die Italiener „Dottore di Moto Guzzi“, hat er doch schon vielen Bikern bei diversen Treffen im In- und Ausland mit technischem Know-how aus der Patsche geholfen. Er mahnt zu Beginn der Motorradsaison zur Vorsicht. „Neben der fachgerechten Wartung gilt es, sich wieder langsam einzufahren. Vor allem der Streusplitt kann tückisch sein“, warnt er.

Durch die Begründung und Pflege von internationalen und nationalen Freundschaften der Biker erhöht sich der Bekanntheitsgrad der Region und fördert so den Tourismus und die Wirtschaft.

Gleichzeitig leisten sie Aufklärungsarbeit vor Ort, um den Menschen in der Region das besondere Gefühl beim Motorradfahren näherzubringen.