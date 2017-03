Grenzerfahrungen in der Mongolei

Das Reisen ist seine Passion. Doch diese Fahrt über 22.200 Kilometer in 52 Tagen wird Franz Nagl aus Zöbern wohl sein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Den gelernten Mechaniker und Busfahrer hat es immer schon Richtung Osten gezogen. Hier hat er fast alle europäischen Länder sowie Petersburg und Moskau bereist.

Trotz aller Mühen und Strapazen, die es zu bewältigen galt, würde Franz Nagl sofort wieder in die Mongolei fahren. „Allein schon wegen der Landschaft und der Unberührtheit der Natur“, schwärmt er. Zu viert waren sie aufgebrochen, doch schon am 12. Tag stürzte ein Fahrer so schwer, dass er sich vier Rippen und ein Schlüsselbein brach und die Heimreise antreten musste. „Das war nicht lustig. Irgendwo im Niemandsland, die nächste ‚Krankenstation‘ die wir gefunden haben, könnte aus einem Buschfilm entsprungen sein“, erinnert sich Nagl mit Schaudern. Bis zum nächst größeren Spital waren es 250 Kilometer und das mit gebrochenen Knochen. Aber sie schafften es irgendwie, den Transport zu organisieren und besuchten ihren Kameraden dann sogar noch einmal im Krankenhaus.

Das Wetter spielte teilweise verrückt

Hitze, Kälte, Regen, Schlammschlacht, alle Wetterkapriolen lernten die Abenteurer auf dieser Reise zu bewältigen. Dazu kamen die vielen Polizeikontrollen und endlose Verhandlungen mit Händen und Füßen. Denn Englisch sprechende Menschen in Russland oder der Mongolei zu finden, erwies sich als äußerst schwierig. Manchmal fanden sie Hotels, meist schliefen sie in Privatunterkünften. „Da kommt dir auch so ziemlich alles unter. Aber die Menschen waren immer freundlich und total wissbegierig, was uns und unsere Motorräder anbelangte“, erzählt Nagl. „Mein absolutes Highlight war die Mongolei, eben der östlichste Punkt unserer Reise. Hier befanden wir uns meist zwischen 1.200 und 2.700 Meter Seehöhe.“ An Kasachstan hat er wiederum keine guten Erinnerungen. „Dort ist die Kriminalität sehr hoch.“ Auch auf Tschetschenien kann er künftig verzichten. „Hier gab es pausenlos Militärkontrollen.“

Dafür empfand er Georgien schön ruhig. Kamele, Murmeltiere, Adler, Schweine, Kühe sowie allerlei Getier kreuzten die Wege der Motorradfahrer.

Auf der letzten Etappe bewältigten sie an einem Tag 1.350 Kilometer. Eine außergewöhnliche und anstrengende Tour. Trotzdem schmiedet der Abenteurer schon wieder Pläne.