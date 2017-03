In der Namib-Wüste gestrandet

Jedes Jahr am 18. Jänner könnten Alexander Feuchtenhofer und Ludwig Steinböck ihren zweiten Geburtstag feiern. Mit den Motorrädern unterwegs in der Wüste, kamen sie durch einen Navigationsfehler auf die falsche Piste, kurz vor dem Verdursten nahte die Rettung.

Eigentlich hätte es eine ganz normale Namibia-Rundreise werden sollen, doch schon am dritten Tag kämpften die Abenteurer ums Überleben. „Wir hatten bereits 26 Stunden ohne Wasser verbracht, wir sammelten in unserer Zeltplane den Tau und tranken diesen mit einem Strohhalm, den wir zufällig dabei hatten“, erinnert sich Feuchtenhofer. „Die Piste war so schlecht, dass du das Motorrad meistens schieben musstest, und das mit 60 Kilo Gepäck. Der Sand war einfach zu tief, wir waren körperlich am Ende.“ Zum Glück hatten sie ein Satellitentelefon dabei. „Ich kam mit einem Motorradreisebüro in Kontakt“, berichtet Feuchtenhofer über die schlimmsten Stunden seines Lebens. „Dieser kannte einen Lodgebesitzer mit einem Ultraleichtflugzeug, dem ich unsere ungefähre Position durchgeben konnte.“ Auch 14 Jeeps suchten nach Ihnen, fanden sie aber nicht. Erst das Flugzeug sichtete ihr Zelt und den Proviant, den die beiden zurückgelassen hatten, um Gewicht zu sparen. Dann kam endlich der erlösende Anruf, „Er hat euch gefunden“. Der Pilot brachte auch Wasser mit, denn die beiden waren schon ziemlich dehydriert. „Wir haben dann die ganze Nacht über jeder so sieben Liter getrunken, immer schön langsam.“ Zum Glück hatten sie eine Reiseversicherung abgeschlossen, sodass die 2.500 Euro Telefonkosten übernommen wurden, weil es sich um eine Rettungsaktion gehandelt hatte.

Erholung in der Lodge

Doch bis zur Lodge war es noch ein weiter Weg. Man schickte ihnen Jeeps mit Fahrern entgegen, die die Motorräder übernehmen konnten, weil beide nicht mehr in der Lage gewesen waren, ihre Maschinen zu steuern. Sogar die Namibische Zeitung berichtete über diese Suchaktion.

Nach ein paar Tagen in der Lodge konnte das Duo schließlich seine Reise fortsetzen. Der Zwischenfall war also noch einmal glimpflich ausgegangen. So ging es im Anschluss nach der knapp vermiedenen Katastrophe in den Etosha Nationalpark, zu den Twyfelfontaines, zu den Dünen Sossusvlei oder auf das Waterberg Mountain Plateau, bevor sie die Heimreise antraten. Ihre Motorräder waren schon, wie bei der Anreise, in Containern verschifft worden.

Dieses Satellitentelefon und Nico, der Pilot dieses Ultralightflugzeuges, retteten die beiden Abenteurer vor dem Verdursten. Foto: zVg Foto: zVg Es gab kein Vor und kein Zurück mehr. In der Namib-Wüste war Alexander Feuchtenhofer am Ende seiner Kräfte, es gab nur wenig Hoffnung auf Rettung. Foto: zVg Foto: zVg Foto: zVg Eine Seelöwenkolonie am Atlantik bei Cape Cross. Foto: zVg