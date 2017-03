Winterschlaf adé: Tipps für den Frühling

Wenn man viel in der Buckligen Welt und im Wechselland herumkommt, entwickelt man zwangsläufig eine gewisse Leidenschaft für die Schönheiten der Region. Um unsere Leserinnen und Leser an unseren Entdeckungen teilhaben zu lassen, starten wir ab sofort unsere neue Schwerpunkt-Serie. Dabei widmen wir uns den Jahreszeiten und ihren jeweiligen Besonderheiten im Land der 1.000 Hügel. Den Anfang macht der Frühling, der sich ebenso farbenfroh wie abwechslungsreich präsentiert. Stellt sich die Frage, was man zuerst machen sollte…

Bei den Motiven für einen Besuch in der Buckligen Welt steht das Naturerlebnis ganz oben auf der Liste. Völlig zu Recht. Hinter jedem der 1.000 Hügel erwacht das Land langsam aber sicher wieder zum Leben. Wie abwechslungsreich sich das gestalten kann, erlebt man besonders eindrucksvoll bei einem Spaziergang oder einer Wanderung. Im Grunde spielt es keine große Rolle, wo man losgeht, zu sehen gibt es überall genug und ein Ausflug in die Natur lohnt sich immer. Besonders in den Naturparks Seebenstein und Türkensturz, in denen die Landschaft vor den Eingriffen der Menschen bewahrt wird, kann eine Wanderung aber zu einem ganz speziellen Erlebnis werden. Wer gerne auf historischen Spuren wandelt, der wird hier ebenfalls fündig. Zahlreiche Wehrkirchen, Burgen und Schlösser liegen verstreut in der Region und warten darauf entdeckt zu werden. Die mächtigen Türme, die historischen Mauern mit ihren Wehrgängen und auch die Burgkapellen laden zu einer ganz besonderen Reise zurück ins Mittelalter ein.

Unterwegs mit dem (Motor-)Rad

Wer es etwas rasanter mag, der setzt auf zweirädrige Unterstützung. Ob gemütliche Ausflüge auf rund 300 Kilometern markierten Radwegen, mit dem E-Bike oder herausfordernde Touren am Mountainbike. Die Bucklige Welt hat für jeden Biker-Typ ein reichhaltiges Angebot an Routen. Ob steilere Anstiege oder flaches Terrain, für alle Konditionsklassen ist das Richtige dabei. Bonus für Feinschmecker: So gut wie überall lohnt es sich, eine kulinarische Pause einzulegen, um bei einem der Wirte oder Direktvermarkter eines der regionalen Schmankerl zu verkosten. Wer es noch schneller mag, der findet in der Region auch ein echtes Motorrad-Paradies. Über sonnige Hügel, hinein in schattige Täler und dazwischen unzählige Kurven und Kehren die es zu absolvieren gibt: Nicht von ungefähr gibt es in der Region zahlreiche ambitionierte Motorradfahrer. Worauf es nach der Winterpause beim Biken ankommt, hat Karin Egerer recherchiert. Und sie hat Motorradfahrer aufgespürt, die auch von anderen besonderen Orten zu erzählen wissen.

Kultur-Erwachen in der Region

Mit dem Ende der Faschingssaison geht es kulturell wieder so richtig zur Sache. Irene

Hruby hat sich das bunte Programm in den Thermengemeinden angesehen. Aber auch in allen anderen Teilen der Buckligen Welt und des Wechsellands wird ein reichhaltiges Unterhaltungsangebot organisiert. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist das Keltendorf in Schwarzenbach.

Ab Mai gibt es an jedem ersten Sonntag im Monat eine Führung durch das Freilichtgelände. Das Festival im Juni feiert das 20-Jahrjubiläum mit einem besonderen Motto. Im heurigen Jahr stellt das Keltenfestival Bucklige Welt – Schwarzenbach das Thema „Reenactment“ in den Mittelpunkt, also die Nachstellung geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Weise. Dazu werden zahlreiche Gruppen aus ganz Europa erwartet, die das Keltenleben zeigen werden.

Und wer das Glück hat, nicht nur in der Buckligen Welt zu leben, sondern auch ein Stückchen Grün sein Eigen nennt, der hat jetzt wieder alle Hände voll zu tun. Was genau, und welche Raritäten dafür interessant sein könnten, verraten wir auf den folgenden Seiten.