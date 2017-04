Alles neu in der Buckligen wwWelt

Vor 15 Jahren ging die Bucklige Welt erstmals mit ihrer Website „on air“. Diesem Beispiel folgten auch die Gemeinden der Region. Höchste Zeit also für einen frischen Webauftritt. Ziel war es, nicht nur alle Endgeräte optimal bedienen zu können, sondern vor allem ein jugendgerechtes Auftreten im Internet zu entwickeln. Künftig präsentieren sich alle 32 Gemeinden und die Region selbst in neuem Design.

Die Kleinregion Bucklige Welt ist schon seit mehr als 15 Jahren mit ihrer Seite www.buckligewelt.at im Internet vertreten. In dieser Zeit ist die Seite für viele Menschen in der Region –aber auch für Ausflugsgäste und Touristen – eine einfach jederzeit verfügbare Informationsquelle über aktuelle Veranstaltungen, Termine und Neuigkeiten in der Region bzw. der Heimatgemeinde geworden. Auch die meisten Gemeinde-Websites im einheitlichen Regionsdesign haben schon 10 bis 15 Jahre auf dem Buckel. Bereits bei der Zukunftsbefragung im Jahr 2013 war daher die Modernisierung des Online-Auftritts ein wichtiges Thema für die Menschen in der Region.

Höchste Zeit also für eine grafische und inhaltliche Überarbeitung der Regionswebsite. Gleichzeitig werden derzeit auch die Website der Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland sowie die Internetauftritte der 32 Mitgliedsgemeinden diesem Update unterzogen.

Bei der grafischen Neugestaltung der Seiten wurde auf zwei Aspekte besonderer Wert gelegt: Zum einen auf ein modernes, jugendgerechtes Design, um besonders auch diese Zielgruppe in der Region anzusprechen, zum anderen auf die Kompatibilität mit den unterschiedlichsten mobilen Geräten. Darüber hinaus sind sämtliche Seiten barrierefrei gestaltet.

Regionskalender und Sehenswürdigkeiten

Die bestehenden Inhalte wurden mit einer neuen, übersichtlicheren Menüführung aufbereitet und durch weitere nützliche Inhalte ergänzt. Neu ist etwa der Kulinarikkalender, der den bestehenden Veranstaltungskalender ergänzt. Hier finden die Nutzer die Termine der Gastwirte, Mostheurigen und Bauernmärkte der Gemeinde bzw. der Region. Auch die Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Gemeinde finden sich nun auf der Gemeindewebseite.

Dabei bilden die Daten, die auf den einzelnen Gemeinde-Websites eingegeben werden, nach wie vor die Basis für die Terminkalender und die Gelben Seiten auf den übergeordneten Regionswebsites.

Gemeinde2Go-App

Im Zuge der Umstellung auf das neue Webdesign sind nun auch alle 32 Regionsgemeinden in der Info- und Service App Gem2Go vertreten. Hier finden Bürger und Gäste Informationen zum täglichen Leben aus der jeweiligen Gemeinde. Vom Einkaufen und Übernachten über Terminkalender bis zu Müllabfuhrplänen reicht die Palette der immer tagesaktuellen Inhalte. Diese werden zum Großteil automatisch aus den Infos der Gemeinde-Seiten übernommen. Die App ist einfach aufgebaut, übersichtlich und für alle Gemeinden einheitlich in der Handhabung.

Workshops und Schulungen

Bevor die Region und ihre 32 Gemeinden aber in neuem Online-Glanz erstrahlen konnten, musste eine Menge Vorarbeit geleistet werden. In Workshops wurde mit den Gemeindevertretern über effiziente Datenwartung gesprochen und Designvorschläge wurden erarbeitet. Darüber hinaus gab es Schulungen für die Website-Redakteure und Workshops mit Jugendvertretern, um ihre Kommunikationsbedürfnisse zu sammeln. Der Schwerpunkt lag in der Stärkung der regionalen Identität bei den Jungen durch einen modernen Internet-Auftritt. Ob das gelungen ist, und ob sich die Jugendlichen damit besser mit ihrer Region identifizieren können, werden die nächsten Jahre zeigen. Wie gut die Seiten angenommen werden, das lässt sich genau feststellen, denn die Besucherzahlen sind leicht messbar.

Computer schlägt Mobilgerät

Man weiß nicht nur, wie viele Menschen eine Seite besuchen, sondern auch, mit welchem Endgerät sie das machen. Die Aufteilung zwischen Desktop (Computer bzw. Laptop) und Mobilgeräten (Smartphone bzw. Tablet) liegt dabei bei zwei Drittel Desktopnutzern und einem Drittel Mobilgeräte. Im Jahr 2017 verzeichnet die Regionswebseite www.buckligewelt.at bis jetzt etwa 3.600 Besucher mit rund 12.000 Seitenaufrufen.