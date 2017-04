Bauboom für die junge Generation

In der Buckligen Welt herrscht derzeit ein regelrechter Bauboom, wenn es um das Thema „Junges Wohnen“ geht. Das neueste Projekt wurde im März in Seebenstein präsentiert und das Interesse der jungen Gemeindebürger war entsprechend groß.

19 Wohnungen, davon 15 Startwohnungen für junge Menschen, sollen bis Sommer 2018 in der Gemeinde Seebenstein entstehen. Was die EBSG (Erste Burgenländische Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft) hier plant, ist in der Region mittlerweile eines von vielen Beispielen. Derzeit werden unter anderem auch in Aspang (Gebös) oder Krumbach (NBG) ähnliche Projekte realisiert, um den Jungen das eigenständige Leben in der Gemeinde zu ermöglichen. Wie groß das Interesse ist, konnte man in Seebenstein sehen. Das Projekt wurde gemeinsam mit Bürgermeisterin Marion Wedl im Rahmen einer Interessentenversammlung im „Radl Treff“ präsentiert. Zahlreiche Junge kamen, umsich die Pläne anzusehen. Die „Jungwohnungen“ haben eine Wohnungsgröße von 50 bis 60 m², bestehend aus Wohnküche, Schlafzimmer und Nebenräumen. Die übrigen 4 Wohnungen sind klassische 3-Zimmer-Wohnungen. Der Komplex wird direkt an der Hauptstraße errichtet. Baubeginn soll noch diesen Frühling sein.