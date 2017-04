Bucklige Weltreisen: Bilder einer Landschaft

Kleine Umwege, 10-Minuten-Auszeiten, bei Ausflügen mit der Familie oder ums Eck: Markus Steinbichler sammelt laut Eigendefinition „Eindrücke einer spektakulär unspektakulären Landschaft“ – und teilt diese mit einer rasant wachsenden Fangemeinde.

Begeisterter Hobbyfotograf war Markus Steinbichler aus Edlitz eigentlich schon immer. „Vor 10 Jahren habe ich mir dann eine ‚gscheite‘ Kamera zugelegt und habe sie seitdem immer dabei. Ursprünglich mit dem Grundgedanken, dass ich meine Wahrnehmung für die Besonderheiten in meiner Umgebung schärfen möchte“, erzählt Steinbichler. Der studierte Raumplaner hat schon berufsbedingt ein Interesse daran, wie Städte und Dörfer aufgebaut sind, wie sie funktionieren und wie sie sich historisch entwickelt haben. Während er diesem Interesse unter der Woche in Wien beruflich nachgeht, wird in der Freizeit intensiv die Bucklige Welt und Umgebung inspiziert. Natürlich immer mit der Kamera im Rucksack.

Kleine Ausblick-Auszeiten

Dass dabei der zeitliche Aufwand gar nicht so groß sein muss, ist wohl das Erfolgsgeheimnis des gebürtigen Aspangers. „Es kommt sehr selten vor, dass ich nur für‘s Fotografieren unterwegs bin. Meistens entstehen die Bilder am Weg, oder weil ich extra einen kleinen Umweg einplane. Etwa wenn ich die Kinder in Kindergarten und Schule bringe und dann zum Einkaufen fahre – da gehen sich dazwischen einige Stopps aus, wo ich dann schnell ein Foto mache.“

Bucklige Welt in der ganzen Welt

Ende Jänner begann Steinbichler schließlich, sein Hobby mit der Welt zu teilen, indem er eine eigene Facebook-Seite mit dem bezeichnenden Titel „Bucklige Weltreisen“ ins Leben rief. Mittlerweile kann man ihm und seinen Eindrücken auch auf Instagram unter #bucklige_weltreisen folgen.

„Ich bin auf die Idee gekommen, weil meine Bilder im Freundeskreis sehr gut angekommen sind. Also habe ich mich entschlossen, meine ,Bucklige Weltreisen’ jedem, der sich dafür interessiert, zugänglich zu machen.“

Und das sind scheinbar ziemlich viele, denn innerhab weniger Wochen hat er damit über 650 Fans erreicht, Tendenz stark steigend. Es soll aber keine Werbeseite sein, sondern anderen „Reisegefährten“ die Schönheiten nicht nur aus aller Welt, sondern auch „ums Eck“ näherzubringen.

Schlüssel-Erlebnis

Die eigene Umgebung aus einem neuen Blickwinkel zu sehen, das ist oft das Ergebnis seiner Bilder-Reisen. Das war aber nicht immer so. „Die ersten 20 Jahre meines Lebens war ich nicht so stolz darauf, hier am Land zu leben. Mein Schlüsselerlebnis war, als ich schon mit meiner Familie in Edlitz gewohnt habe. Ich bin mit meinem Fahrrad zum Winterhof gefahren, habe dort eine Pause gemacht, mich umgedreht und zum ersten Mal den Ausblick bewusst wahrgenommen. Denn dort oben sieht man ein Panorama, das einen umhaut“, so der Hobbyfotograf. Das Erlebnis hat ihn so beeindruckt, dass er die Stelle ein Jahr lang festgehalten hat. Immer in einer anderen Stimmung oder bei anderen Wetterverhältnissen. Auch diese Sammlung ist auf „Bucklige Weltreisen“ unter dem Titel „Ein Jahr – ein Blickwinkel“ zu sehen.

Feel Good-Themen und historische Einblicke

Neben Landschaftsbildern und Ausflugstipps will Steinbichler sich in Zukunft auch auf historische Besonderheiten der Region konzentrieren. „Alte verfallene Bauernhäuser, landwirtschaftliche Geräte oder das Thema Wehrkirchen mit ihren Wehrobergeschoßen geben nicht nur gutes Bildmaterial her, sondern erzählen auch eine spannende Geschichte. Die möchte ich ausgraben und auch anderen unter dem Motto ‚Wussten Sie, dass…‘ zugänglich machen.“

Es gibt so viele geheime oder unbeachtete Ecken in der Region, Markus Steinbichler will sie sichtbar machen. Und er empfiehlt jedem, der das Glück hat, hier zu leben: „Schon eine kleine Reise für 15 Minuten, ein paar Schritte abseits der Straße, bringen Energie, Entschleunigung und einzigartige neue Blickwinkel.“

Foto: Markus Steinbichler Markus Steinbichler aus Edlitz (re.) ist auf Fotomission in der Region unterwegs. Bild oben: Ein Jahr lang hat er das atemberaubende Panorama beim Winterhof in Edlitz festgehalten und zeigt damit, wie abwechslungsreich die Landschaft ist. Foto: Markus Steinbichler Foto: Markus Steinbichler Foto: Markus Steinbichler Foto: Markus Steinbichler