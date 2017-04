Die B54 wird auch heuer wieder brennen

Bevor die Südautobahn A2 über dem Wechsel ausgebaut wurde, herrschte in den Gemeinden entlang der Bundesstraße 54 reges Treiben. Zahlreiche ehemalige und noch aktive Tankstellen, ebenso wie Rasthäuser erzählen noch heute eine Geschichte davon. Den massiven Verkehr von damals wünscht sich heute wohl niemand mehr zurück, aber etwas von dem Trubel soll durch die gemeinsame Aktion der Gemeinden von Wiener Neustadt bis Mönichkirchen wiederkehren. Dazu fand Mitte März in der Brettlbar Lang in Mönichkirchen eine Arbeitssitzung statt, bei der die heurigen Programmpunkte festgelegt wurden. Auch heuer heißt es Mitte September wieder „Die B54 brennt“. Feurige Spektakel stehen am Programm, vom Wiener Neustädter Wasserturm über die Feuershow in Warth bis zum „Höllenfeuer“ von Aspang Markt und Aspangberg-St. Peter. In der Gemeinde Grimmenstein, wo bereits zweimal Regen einen Strich durch die Rechnung der Veranstalter gemacht hat, wird es heuer ein „wetterfestes“ Programm geben.

Oldtimer und Lesungen

Im Rahmen des „Bergpreis Aspang – Mönichkirchen“ wird es tags darauf auch heuer wieder den Tag der historischen Mobilität für alle Oldtimer-Fans geben. Das genaue Programm bzw. die teilnehmenden Vereine stehen allerdings noch nicht fest. Fix ist aber, dass es auch im November wieder einen Tag der Geschichte & Kultur an der B54 geben wird. Dieser steht heuer unter dem Motto „Mobilität“. Verschiedene Vorträge und Lesungen entlang der B54 werden sich des Themas annehmen. Im letzen Jahr sorgten die Veranstaltungen im Wasserturm, in Warth oder in Mönichkirchen für begeisterte Besucher. Besonders der Vortrag in der ehemaligen Nestlé-Fabrik lockte zahlreiche ehemalige Mitarbeiter in die Gemeinde Grimmenstein.

Für die Koordination der Veranstaltungen und der Programmpunkte der Gemeinden ist auch heuer wieder Walter Ströbl von der „NÖ Regional“ verantwortlich. Im Juni werden die Details festgelegt.