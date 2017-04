Energietag der HTL: Im Zentrum der Energie-Pioniere

Mit dem Schwerpunkt „Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit“ hat sich die HTL Wiener Neustadt dem Thema erneuerbare Energie verschrieben. Was in diesem Bereich alles möglich ist, das wurde auch heuer wieder beim Energietag präsentiert. Am Rande der Fachvorträge waren auch die Stände der Firmen und Bildungseinrichtungen gut besucht. Neben einer Präsentation der HTL-Schüler und einigen praktischen Einblicken in das Thema war vor allem der Parkplatz vor der Schule ein echter Besuchermagnet. Zu sehen gab es zahlreiche Elektrofahrzeuge und als Highlight des heurigen Energietages einen Tesla.

