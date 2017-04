Klimawandel: Modellregion im Süden?

Erst kürzlich feierte die Klima- und Energiemodellregion Bucklige Welt-Wechselland mit der Ausweitung des E-Carsharing-Projektes einen Erfolg. Nun will man einen Schritt weiter gehen und sich mit den Folgen des Klimawandels befassen.

Egal ob negative Folgen oder positive Auswirkungen: Fakt ist, dass der Klimawandel stattfindet und auch in der Buckligen Welt und dem Wechselland Konsequenzen nach sich ziehen wird. Welche das sein könnten und wie man darauf am besten reagieren kann, das will man in der Region mit einem Förderprojekt ergründen. Ob die Bucklige Welt und das Wechselland den Zuschlag erhalten, wird im Mai entschieden.

Zur Vorgeschichte: Grundsätzlich gibt es vom Klimafonds, der dem Landwirtschaftsministerium unterstellt ist, zwei Arten von Modellregionen: Zum einen die Klima- und Energiemodellregion (KEM), die sich grundsätzlich mit dem Klimaschutz auseinandersetzt. Zum anderen die Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR), die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzt.

KEM und KLAR

Als KEM ist die Region unter anderem mit Projekten wie dem Heizkessel-Casting, der Dämmwette oder dem Ein-Euro-E-Mobil höchst erfolgreich unterwegs. Nun will man auch als KLAR-Region Projekte zu den Auswirkungen des Klimawandels umsetzen. Ende März hat sich die Region daher beim Klimafonds beworben.

Im Vorfeld gab es drei Workshops mit Gemeindevertretern aus den 32 Gemeinden, wo bereits die Themen grob abgesteckt wurden. „Sollten wir den Zuschlag erhalten, wird heuer noch ein Detailkonzept erarbeitet, wo die Themen nochmals genau gesammelt und dann Maßnahmen ausgearbeitet werden, die in einer weiteren Umsetzungsphase realisiert werden sollen“, so Rainer Leitner vom Regionsbüro. In den kommenden Wochen wird eine Jury die Entscheidung treffen, ob die Bucklige Welt und das Wechselland dabei sind. Dann sollen KEM und KLAR auch thematisch zusammenarbeiten.