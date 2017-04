Rosenfadenweg Baden – Pitten – Kirchschlag

Das Thema Radfahren hat sich in den letzten Jahren in der Buckligen Welt und den Thermengemeinden rasant entwickelt. So ist es möglich, rund 300 Kilometer Radwegenetz mit dem E-Bike oder mit reiner Muskelkraft zu erstrampeln. Nun ist die Region um eine Attraktion für Pedalritter reicher. Dieser soll nicht nur Sportler ansprechen, sondern auch Rosenfans. Ein spezieller, überregionaler Radweg soll in Zukunft die Rosengärten in Baden, Pitten und Kirchschlag verbinden.

Dieser besondere Radweg ist rund 100 Kilometer lang und soll als Erlebnisradweg den Radtourismus in den Tourismusdestinationen Wienerwald und Wiener Alpen beleben. Es gibt bereits das Interesse mehrerer Gemeinden entlang der vorgesehenen Strecke, weitere Erlebnispunkte zu schaffen, die dann im Rahmen der Radtour besichtigt werden können.

Man will in Zukunft auch vermehrt E-Bike-Fahrer ansprechen, denn es hat sich gezeigt, dass das Fahren mit einem Elektrofahrrad geradezu boomt und vor allem in der hügeligen Region immer beliebter wird.

Der neue „Rosenfaden-Radweg“ soll ab Frühjahr 2018 zur Verfügung stehen. Bis dahin soll die Strecke zwischen den Rosengärten beschildert und entsprechendes Kartenmaterial aufgelegt werden.