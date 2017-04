Straßenspektakel: Kirtag auf moderne Art

Das Bad Erlacher Kürbisfest lockte jedes Jahr tausende Besucher in die Thermengemeinde. Das Ende der Veranstaltungsreihe ist nun aber auch schon wieder einige Jahre her. Für Bürgermeister NR Hans Rädler war es daher an der Zeit, den „längst verstaubten Bad Erlacher Kirtag“, so Rädler, zu erneuern und freiwillige Helfer für diese Aufgabe zu mobilisieren.

Ein neues Festkomitee wurde gegründet: Bärbel Stockinger, Initiatorin und Chefin des Komitees, Birgit Breitsching, die helfende Hand für jede Situation, Hannes Hauer für die handwerklichen Aufgaben und Sabine Hauer für die Koordination von Gemeindeaufgaben.

Kirtag war gestern

„Bad Erlach geht mit der Zeit und trägt auch der Entwicklung als Vorort Wiener Neustadts Rechnung“, so Rädler. Hierzu sollte ein Konzept gefunden werden, das sowohl Aussteller als auch ein Fest und Mitmachstationen beinhaltet, modern und spektakulär. Eben ein Riesenspektakel – das 1. Bad Erlacher Straßenspektakel. Ein Straßenfest ganz nach dem Motto: „Ein ganzer Ort wird Bühne und lädt zum Mitmachen ein.“ Und das bei freiem Eintritt.

An mehreren Schauplätzen sollen Künstler, Musiker und Akrobaten die Besucher begeistern. Durch das Fest wandernde Stelzengeher, Pantomime, Hochradfahrer oder Jongleure werden erwartet. Marktstände und Mitmach-Stationen für Kinder sind ebenfalls geplant. Die regionalen Gastronomen und die Vereine wollen das Publikum mit Regionalem und Streetfood bekochen. Zwei Tage lang, am 17. und 18. Juni, soll Bad Erlach damit in den Ausnahmezustand versetzt werden. „Der Sehnsucht nach den früheren Kürbisfesten in Bad Erlach wird nun Genüge getan. Der Ansturm von Mitwirkenden und Interessenten zeugt von der gelungenen Idee. Bereits im Jänner musste schon einigen Aussteller abgesagt werden“, so Rädler. Je nachdem, wie viele Besucher kommen, soll das Fest in den nächsten Jahren eventuell erweitert werden.