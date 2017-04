Mit einer fulminanten Party feierten in der Familienarena in St. Corona 235 Kinder aus sechs verschiedenen Schulen den Höhepunkt der 6. Saison „Volksschulen zum Schnee“. In insgesamt neun Skigebieten kamen mehr als 12.000 Volksschulkinder durch diese Initiative des Landes gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der NÖ-Werbung zum Skifahren. In St. Corona heuer mit dabei das erst elfjährige Ausnahmetalent Vanessa Camus vom SC St. Corona, welche die Michaela Dorfmeister Skischule besucht. Auch an diesem Tag wurden neben viel Spaß für die Kinder Nachwuchstalente gesucht.

Ähnliche Beiträge