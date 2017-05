Erzherzog Johann startet im Museumsfrühling

Rund zehn Freiwillige arbeiten ehrenamtlich unzählige Stunden jedes Jahr, um das Erbe Erzherzog Johanns in der Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg für ein interessiertes Publikum zugänglich zu machen. Im Rahmen des Museumsfrühlings Niederösterreich am 20. und 21. Mai unter dem Motto „Auf Spurensuche in 100 Museen“ ist daher auch die Erzherzog Johann-Dokumentation wieder mit dabei. Gleichzeitig ist dies der Auftakt für die heurige Museums-Saison in Thernberg.

Zu sehen gibt es neben zahlreichen Informationen, Dokumenten und Ausstellungsstücken aus der Zeit des Aufenthalts des Erzherzogs in der Buckligen Welt, genauer gesagt in Thernberg, auch eine kleine Sonderschau: Anlässlich der 300-Jahr-Feier im letzten Jahr wurden die Gemeinden der Buckligen Welt unter die Lupe genommen und historische Besonderheiten dokumentiert. Da erfährt man unter anderem, dass Seebenstein bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch „Am Treitl“ hieß, weil es am Treitlweg (Handelsweg) entlang der Pitten lag. Oder, dass es früher im protestantischen Schwarzenbach nur fünf Katholiken gab, die vom Pfarrer aus Kirchau betreut wurden. Dies und vieles mehr erfährt man im Rahmen einer Führung, bei der man auch die einzigartige Gelegenheit hat, die ansonsten verschlossene Pfarrkirche zu besichtigen. Im Rahmen des Museumsfrühlings sind die Karten wieder um 50 Prozent ermäßigt. Der Erlös der Führungen kommt übrigens wieder der Erzherzog-Johann-Dokumentation zugute. So stehen demnächst etwa Sanierungsarbeiten beim Mesnerhaus an. Die Ausstellung ist ab 20. Mai jeden Sonn- und Feiertag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen können über die Gemeinde gebucht werden.