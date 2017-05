„Jeder kann ein Held sein, hier ist der Platz dafür“

Was macht uns zum Helden? Eine besondere Tat? Eine spezielle Fähigkeit? Und wer bestimmt das überhaupt, wer ein Held sein darf? Eine Initiative rund um den Bromberger Künstler Francesco da Piri und dem Boten aus der Buckligen Welt ist der Meinung, dass jeder das Zeug zum Helden hat. Und sucht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 4 bis 21, die ihre besonderen Talente entdecken wollen.

Weil er im Unterricht ununterbrochen den Mund offen hat, ist er bei seinen Lehrern unten durch. Zukunftsprognose: wenig rosig. Dabei ist er ein ausgezeichneter Zauberer, der mit seiner Fingerfertigkeit seine Familie begeistert. Sie kleidet sich komisch, finden ihre Mitschülerinnen und machen sich auf Facebook über sie lustig. Aber in Sachen Malerei kann ihr keiner das Wasser reichen. Besondere Talente, die oft selbst nicht wissen, dass sie diese besitzen, sollen künftig in der „Heldenakademie“ vor den Vorhang geholt werden. Die Idee nahm ihren Anfang beim Industrieviertelfestival 2015. Unter dem Motto „Durchbruch mit Pfarrhof“ standen die Initiativen der Künstlervereinigung Brom­bergArt schon damals unter dem Schwerpunkt „Helden“. Dabei ging es um jene Menschen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick als Helden erkannt werden. Gemeinsam mit dem Boten aus der Buckligen Welt soll sich das nun ändern. „Wir können Helden sein, nur für einen Tag. Und wir können Helden sein, für immer und ewig. Angelehnt an den David Bowie-Song geht es bei der Heldenakademie darum, junge Menschen in ihrer Besonderheit zu unterstützen, zu fördern und ins Rampenlicht zu stellen“, so Franz Piribauer alias Francesco da Piri. Ob es sich dabei um einen besonders guten Maler, Jongleur, Zauberer, Schauspieler oder Schreiber handelt, spielt keine Rolle. Es geht darum, das, was man besonders gut kann, mit Freude zu machen. Dazu gibt es Pläne, den Pfarrhof und das Theater von Bromberg als Bühne zu nutzen. Bis das allerdings so weit ist, soll eine Visionärsgruppe entstehen.

Dafür wurde bereits die Website heldenakademie.at reserviert, die demnächst online gehen soll. Junge Menschen zwischen 4 und 21 werden auf dieser Plattform die Möglichkeit haben, ihr Talent vorzustellen. Außerdem wird der „Bote“ die Talente in der Zeitung präsentieren. Das Projekt hat bereits einige Unterstützer, so auch Hannes Schaffer von der Beratungsfirma „mecca“, der etwa das Projekt „Bildung wächst“ berät. Er ist überzeugt von der Idee: „Jede Zeit findet ihre Helden. Wir wollen sie darauf vorbereiten!“