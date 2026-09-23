Fotos: Rehberger (2), Höller, Regionsbüro (2), Stangl, Hönig

Mitte September feierte das neue Kulinarik-Format von „Sooo gut schmeckt Bucklige Welt-Wechselland“ Premiere. Drei Tage lang zeigten heimische Gastronomen und Landwirte, was die Region in Sachen Genuss zu bieten hat. Der Auftakt des Genussfests zeigte aber auch, dass man hier zu feiern weiß. Gemütlich und stimmungsvoll präsentierte sich gleich der musikalische Start in den Schmankerl-Reigen mit dem Schnidahahn-Open-Air-Konzert in der Schaubrauerei Wolfsbräu in Thernberg.

Während am Freitag und Samstag mit dem Schnidahahn-Schmaus die Gastronomen im Mittelpunkt standen, wurde am Sonntag bei der Schnidahahn-Roas eine kulinarische Reise durch die landwirtschaftlichen Betriebe unternommen – etwa

am Lilienhof von „Sooo gut schmeckt …“-Obmann Martin Preineder in Lanzenkirchen, in Schwarzenbach bei der Dreikanterei oder bei der Schaubrennerei Kölbel am Kraxenberg in Krumbach.