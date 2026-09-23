Fotos: Rehberger (4)

„In Vielfalt verbunden“ ist das gemeinsame Motto der Region Bucklige Welt-Wechselland, zudem auch bereits ein gleichnamiger Bildband entstanden ist. Mit der Idee, diese Vielfalt und Gemeinsamkeit in Form einer Art Hymne sicht- und hörbar zu machen, ist Musiker Roman Josef Schwendt an das Regionsbüro herangetreten und hat die neue Regionsmelodie nun im Rahmen eines Leader-Projekts mit vielen Musikkollegen der Region in die Tat umgesetzt (der „Bote“ berichtete in der letzten Ausgabe). Die Weltpremiere von „In Vielfalt verbunden“ fand Anfang September in der Festarena Tafern statt. Hunderte von Musikern aus der Region, die zuvor ihr Können bei der Marschmusikwertung gezeigt hatten, spielten gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern aus den Regionsgemeinden zum ersten Mal die neue Regionsmelodie, dirigiert von Peter Hammer. Im Anschluss wurde gemeinsam gefeiert und gesungen, denn schließlich beging der MV Lichtenegg sein 150-jähriges Jubiläum.