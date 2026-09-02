Foto: Seidl

Diesmal kommen die Infos im Stakkato, denn es gibt viel zu tun und ich bin in Eile. Erstens: Spotify löscht 75 Millionen KI-Songs. Die Flut an künstlich intelligenter Musik wird eingedämmt! Juhu! Zweitens: Das Wasser wird knapp. Kein Juhu! Diese Flut sollte schön langsam wieder zunehmen. Drittens: Kommen Sie am 2. Oktober zu mir ins Passionsspielhaus in Kirchschlag. Warum? Weil dort echte Kultur stattfindet (und ich mich freuen würde). Was die drei Dinge miteinander zu tun haben? Ich habe vor Kurzem eine Mischmaschine gesehen, die zum Blumentopf umfunktioniert worden ist. Eine sehr nette und vor allem hübsche Idee. Aber dieser Betonmixer in Ruhe ist mehr als eine witzige Vase, er ist ein Symbol unserer Gegenwart. Echtes Handwerk wird zum Ausstellungsstück. Das Gerät gerät in Vergessenheit. (Gefällt Ihnen das Wortspiel? Mir auch.) Anstatt selbst etwas zu erschaffen, füttern wir die Computer mit unseren intimsten Emotionen und lassen daraus „Kunstwerke“ erschaffen. Das ist die moderne Mischmaschine unserer Zeit. Sie verbraucht Unmengen an Strom und Wasser für die Produktion digitaler Seelenlosigkeiten, die mit einem kleinen Klick wieder verschwinden. Wahre Kunst und gutes Handwerk brauchen aber Gefühl, Gespür und echte Transformation, keine bedeutungslosen „Prompts“. Und dafür stehe ich mit meinen Texten und meiner Musik, denn in diesem Fall bin ich der Mixer, der seine Geschichten und Lieder aus Hirnschmalz und Herzblut auf die Bühne bringt. Helfen Sie also mit, Wasser zu sparen, drehen Sie den PC ab und kommen Sie vorbei, solange das Wasser noch reicht und die Kunst uns Menschen gehört!

Herzlichst, Roman Josef Schwendt

brief@romanjosefschwendt.com