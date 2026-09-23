Foto: Gemeinde Krumbach

Kino, wie es früher einmal war, in Kombination mit einem Film, der einst ein großer Hit war – das war die gelungene Mischung des Filmnachmittags der NÖ Senioren Neunkirchen/Teilbezirk Aspang. Familie Kerschbaumer, die in Krumbach ein noch funktionstüchtiges Kino aus den 1950er-Jahren betreibt, öffnete ihre Tore und Teilbezirks-Obfrau Gabriele Strommer konnte zahlreiche Besucher begrüßen. Der Kinosaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als unter anderem Peter Alexander in „Hilfe, meine Braut klaut“ über die Leinwand flimmerte. Immer wieder öffnet Erwin Kerschbaumer sein Kino für besondere Filmtage. Sein Sohn Markus erzählte den Besuchern einiges über die Besonderheiten des Hauses. Derzeit wird eine neue Idee entwickelt – es war also wohl nicht das letzte Mal, dass in Krumbach ein Kinofilm gezeigt wurde.