Fotos: von den jeweiligen Schulen

Mit Ende des Jahres 2026 geht das grenzüberschreitende Interreg-Projekt „Talent School“ zu Ende. Neben den drei Pilotmittelschulen Aspang, Krumbach und Lanzenkirchen beteiligten sich auch Schulen aus der Steiermark, dem Burgenland und Ungarn an dem Projekt.

Im Mittelpunkt steht die frühzeitige Auseinandersetzung der Schüler:innen mit den vielfältigen Möglichkeiten des regionalen Arbeitsmarktes. Durch direkte Kontakte zu Unternehmen erhalten die Jugendlichen praxisnahe Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder und lernen regionale Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten kennen. Betriebsvertreter:innen besuchen die Schulen, um den Schüler:innen die Arbeitswelt näherzubringen und authentische Einblicke in den Berufsalltag zu vermitteln. Ergänzend dazu finden Betriebsbesichtigungen statt, bei denen die Jugendlichen Unternehmen vor Ort kennenlernen, praktische Erfahrungen sammeln und teilweise auch selbst mitanpacken können. Eine wesentliche Grundlage für den Erfolg des Projekts bildet die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen, Gemeinden, regionalen Unternehmen und der Wirtschaftskammer. Durch diese Vernetzung werden nachhaltige Kontakte geschaffen und die Jugendlichen gezielt dabei unterstützt, berufliche Perspektiven in ihrer Region zu entdecken. Alle weiteren Informationen unter: talentschool.online

Einen beispielhaften Überblick über die Aktivitäten und Maßnahmen, die im vergangenen Schuljahr an den drei Pilotschulen umgesetzt wurden haben wir hier zusammengefasst:

Mittelschule Aspang:

Watch your expert: Eltern stellen den Jugendlichen ihre Berufe vor

Schule am Bauernhof – Exkursion zum Spanblocherhof

Exkursion zur Kunstmühle Gloggnitz

Schule trifft Wirtschaft mit zahlreichen regionalen Unternehmen in der MS Aspang

Diverse Messebesuche im SJ 2025/26

Mittelschule Krumbach:

Besuch in der Bäckerei Ochmann, wo gemeinsam gebacken wurde

Workshop Food-Fotografie mit Viktoria Kornfeld in der Schule – gemeinsam Kekse backen und diese anschließend in Szene setzen und fotografieren

Kochnachmittag in der Schule mit Vivea Hotels Bad Schönau

Besuch der BIBI-Messe in Oberwart

Vorplatzgestaltung der Mittelschule mit Dorferneuerungsverein, Gemeinde und Gärtnerei Pichlbauer

Mittelschule Lanzenkirchen:

Besuch von Lanzenkirchner Betrieben – Rundgang durch das Industriegebiet

Lehrlings-Speeddating in Wr. Neustadt

Betriebsbesichtigung Transportunternehmen Oberger

Berufsinformationsmessen Bad Vöslau und Arena Nova

Berufsentdeckertag mit Berufen der Eltern in der MS Lanzenkirchen

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