Sylvia und Wolfgang Pleier aus Schattendorf gehören zu den ersten GAC Aion-Besitzern Österreichs, frisch geliefert aus dem Autohaus Zezula

Mit einem der größten chinesischen Autohersteller, GAC Aion, und den Modellen AION V und AION UT hält frischer, vollelektrischer Wind Einzug im Autohaus Zezula in Wiener Neustadt.

Elektromobilität wird greifbarer, komfortabler und vor allem leistbar: Das Traditions-Autohaus Zezula erweitert sein Portfolio und setzt mit GAC Aion voll auf die automobile Zukunft. Zwei starke Modelle stehen ab sofort zur Verfügung: Der schicke, kompakte GAC AION UT richtet sich an alle, die ein agiles Alltagsauto suchen. Der vollelektrische SUV GAC AION V bietet noch mehr Platz und Reisekomfort. Übrigens: Die für Europa bestimmten Fahrzeuge erhalten ihre Endfertigung direkt bei Magna Steyr in Graz.

Autohaus Zezula

Fischauer Gasse 140

2700 Wiener Neustadt

Probefahrt & Info: Ab sofort direkt vor Ort möglich oder unter 02622/23200, office@zezula.at

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