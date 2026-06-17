Géza Rhomberg (General Manager des Kammermusikfestes Lockenhaus), Amelia Fasching (Gewinnerin des Malwettbewerbs), Thomas Loier (Direktor der Musikschulen Oberpullendorf und Deutschkreutz) / Foto: Karin Gruber

Vom 8. bis 18. Juli 2026 versammelt das Kammermusikfest Lockenhaus eine außergewöhnliche Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern im Mittelburgenland. Unter dem Leitgedanken „Verwoben“ entstehen musikalische Begegnungen.

„Der Mensch sitzt auf Musikwellen und möchte diese mit seinem Finger mit dem Universum verbinden…“ – so erklärt die junge Klarinettistin und Künstlerin Amelia Fasching ihr Bild, das beim Malwettbewerb des Kammermusikfestes Lockenhaus den ersten Preis gewann und somit als Sujet für das Festival 2026 ausgewählt wurde. Das diesjährige Motto „Verwoben“ könnte kaum treffender illustriert und beschrieben werden.

Dabei bleibt das Festival seinem einzigartigen Konzept treu: Es gibt keine vorab festgelegten Programme. Jeder Festivaltag entsteht neu – lebendig, spontan und im unmittelbaren Austausch zwischen Künstlern und Publikum. Insgesamt 27 Veranstaltungen innerhalb von elf Tagen bieten eine beeindruckende stilistische Vielfalt.

Karten von € 19,- bis € 52,-;

Tel.: 02616/20202; alle Infos und Programm online unter

www.kammermusikfest.at

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