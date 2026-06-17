Wenn Motoren aufheulen, Sandfontänen durch die Luft fliegen und packende Zweikämpfe bis tief in den Abend für Gänsehaut sorgen, dann ist wieder Stockcar-Zeit in Natschbach-Loipersbach.

Am Samstag, den 11. Juli verwandelt sich das legendäre Sandoval erneut in die Motorsport-Hochburg. Das traditionelle Night Race des Stockcar Racing Cup Austria verspricht Action, Emotionen und Motorsport zum Anfassen.

Die einzigartige Kombination aus spektakulären Drifts, direkten Duellen und familiärer Atmosphäre zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus ganz Österreich an. Auf der rund 360 Meter langen Sandbahn kämpfen Fahrerinnen und Fahrer in mehreren Klassen um wichtige Meisterschaftspunkte und begeistern das Publikum mit spektakulären Manövern. Besonders das Night Race genießt Kultstatus. Heuer treten die Teilnehmer in den Klassen Formel 2, Saloon Cars, Hecktriebler, Jugendklasse sowie der neuen beliebten 80er-Klasse gegeneinander an. Die Zuschauer dürfen sich auf volle Starterfelder, enge Positionskämpfe und zahlreiche Überraschungen freuen.

Neben dem Renngeschehen erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm. Für Speisen, Getränke und beste Unterhaltung ist gesorgt.

Stockcar Racing Cup Austria – Night Race: 11. Juli 2026

Natschbach-Loipersbach (Sandoval), Training ab ca. 13.30 Uhr

Rennstart um 15 Uhr

Alle Infos und News unter: www.stockcar-racing.at

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