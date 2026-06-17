Die Premiere von „Ein Käfig voller Narren“ nähert sich mit großen Schritten: In etwas mehr als fünf Wochen verwandelt sich die Seebühne Mörbisch in die schillernde Welt des legendären Nachtclubs „La Cage aux Folles“. Mit dem Probenstart am 9. Juni fiel der offizielle Startschuss für einen Musicalsommer voller Humor, Liebe, Toleranz und Lebensfreude.

Generalintendant Alfons Haider, das Kreativteam rund um Regisseur Andreas Gergen, Choreografin Faye Heather Anderson, Bühnenbildner Walter Vogelweider und der musikalische Leiter Tom Bitterlich sowie die insgesamt 54 Darstellerinnen und Darsteller sind erstmalig in Mörbisch zusammengekommen. Hinzu kommen noch knapp 200 Personen, die erforderlich sind, um das Stück auf die Bühne zu bringen. Die Vorfreude auf die bevorstehende Festspielsaison ist bereits bei allen Beteiligten zu spüren.

Regisseur Andreas Gergen und sein internationales Ensemble bringen eine Produktion auf die Bühne, die nicht nur mit spektakulären Dimensionen begeistert, sondern auch eine gerade in der heutigen Zeit besonders wichtige Botschaft zum Inhalt hat: „Jeder hat das Recht zu lieben, wen und wie er möchte.“ Bühnenbildner Walter Vogelweider hat eine Showbühne geschaffen, deren Herzstück ein goldener Käfig und eine rund einen Kilometer lange, LED-beleuchtete Showtreppe bilden. Schon jetzt glänzt der weithin sichtbare Schriftzug „La Cage aux Folles“ über der Seebühne und fügt sich eindrucksvoll in die einzigartige Kulisse am Neusiedler See ein.

Musical-Klassiker: La Cage aux Folles

Ein weiteres Highlight sind die 38 Cagelles, die schillernden Stars des „La Cage aux Folles“. Die glamourösen Frauen und Männer stammen aus 12 Nationen und bringen internationales Flair nach Mörbisch. Gemeinsam mit den Solistinnen und Solisten starten sie nun in intensive Probenwochen, in denen Gesang, Tanz und Schauspiel einstudiert werden.

Premiere für Alfons Haider Für einen besonderen Höhepunkt sorgt Generalintendant Alfons Haider selbst: Er spielt zum ersten Mal selbst auf der Seebühne und teilt sich die Rolle der Zaza mit Musicalstar Drew Sarich. „Für mich ist es wahnsinnig schön, wenn man selbst in so einer verantwortungsvollen Rolle auf der Bühne stehen darf, aber die Produktion hängt mir ganz besonders am Herzen, weil es auch ein Teil meines Lebens ist. Zudem ist das Stück ein absoluter Broadway-Schatz, ein Klassiker der Unterhaltungsbranche und ein Familienmusical mit einem Happy End. Wer diesen Sommer also einen amüsanten Sommerabend in der Atmosphäre von Saint-Tropez vor der einzigartigen Kulisse des Neusiedler Sees verbringen möchte, sollte sich noch rasch Tickets sichern“, empfiehlt der Intendant Alfons Haider.

„Ich bin, was ich bin!“

Diesen Sommer kommt die weltberühmte Erfolgskomödie aus den 70ern als Musical erstmals auf die Seebühne Mörbisch und ist damit laut dem zuständigen Theaterverlag die bisher größte Bühnenproduktion dieses Musicals. Dieses einzigartige Theaterstück aus der Feder von Jean Poiret verwandelten Jerry Herman und Harvey Fierstein in einen Klassiker des Musical-Genres. Seit den 80ern erobert das turbulent-mitreißende Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit im Musicalgewand die Bühnen der Welt, getreu dem Motto: „Ich bin, was ich bin!“.

„EIN KÄFIG VOLLER NARREN – La Cage aux Folles“

Vom 16. Juli bis 22. August 2026

Tickets online unter: seefestspiele-moerbisch.at

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