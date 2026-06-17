Foto: Kulturverein Kirchschlag

Vom 25. bis 26. Juli verwandelt sich das Gebiet rund um die Burgruine Kirchschlag in der Buckligen Welt wieder in ein mittelalterliches buntes Treiben.

Mit Unterhaltungsprogramm, mittelalterlicher Kulinarik, Live-Musik und einem mittelalterlichen Markt lässt sich die Burg Kirchschlag ganz neu erleben. Spannende Ritterkämpfe, die Späße der Gaukler oder das zweimal am Tag stattfindende Marionettentheater sollen die Besucher erfreuen. Das Kinderprogramm reicht vom Bogenschießen bis zum Ritterschlag. Zahlreiche Marktstände bieten ihre Waren an (Schmuck, Schwerter, Pfeil und Bogen, Holzspielzeug, Gewandung, Lederwaren, Met, gebrannte Mandeln …). Lagergruppen zeigen das mittelalterliche Leben und laden zum Besuch ein. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es am Samstag eine große Feuershow. Gratis-Shuttlebus vom Hauptplatz auf die Burg alle zehn Minuten. Wegzoll 12 Euro, Kinder bis 14 Jahre freier Eintritt. Veranstalter: Kulturverein Kirchschlag

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