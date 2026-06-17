Haus und Garten in Wr. Neustadt sind jene Orte, an denen die Kunst von Elisa Greenwood entsteht und im Laufe der Jahre selbst zu einem kunstvollen Refugium geworden. Jeder Zentimeter ist voller besonderer Stücke und erzählt eine Geschichte. Das perfekte Umfeld für kreative Prozesse / Fotos: Martin Lampel (4)

Für Elisa Greenwood ist die ganze Welt eine Fundgrube. Sie entdeckt, sammelt und schafft aus Altem Neues. Zu ihrem 70. Geburtstag sind die Werke der Wiener Neustädterin nicht nur in der Galerie im Neukloster, sondern auch im Rahmen ihres ersten Buchs „Dialog der Dinge“ zu sehen. Der „Bote“ besuchte sie in ihrem besonderen Zuhause.

Vor 30 Jahren hat Elisa Greenwood ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt – und damit war sie plötzlich frei für Kreativität. „Ich war immer schon kreativ tätig, habe mich im Töpfern, Malen und vielem mehr probiert. Als um die 2000er-Jahre herum eine alte Lagerhalle abgerissen wurde, habe ich allerhand Dinge gerettet. Und damit hat meine Leidenschaft für alte Dinge begonnen“, erinnert sich die Künstlerin. Sie begann, ihre Funde mit neuem Leben zu füllen, und das, bevor sie überhaupt wusste, dass die Kunstrichtung als „Trash Art“ bezeichnet wird. Alles, was sie in Angriff nahm, funktionierte nach der „Learning by doing“-Methode. Ihre Söhne brachten ihr die Grundfertigkeiten bei und so konnte sie schon bald ein Schweißgerät bedienen und erste Skulpturen entstanden.

Erste Ausstellung

Familie und Freunde wurden auf ihre besonderen Stücke aufmerksam und unterstützten sie dabei, ihre Werke sichtbar zu machen. Als Gründungsmitglied von „Help4Ghana“ wollte sie Geld für Augenoperationen sammeln und organisierte ihre erste Ausstellung. Im Anschluss konnten 40 Operationen finanziert werden, und die Kunstszene wurde auf ihr Schaffen aufmerksam und sie schließlich Mitglied der Wiener Neustädter Künstlervereinigung. Ein Querschnitt ihrer Arbeiten ist in dem Buch „Dialog der Dinge“ zu sehen, in dem auch viele Wegbegleiter zu Wort kommen, darunter Regionsobfrau Michaela Walla. Sie hat Greenwood durch ihr ehrenamtliches Engagement in der Palliativpflege kennengelernt. Zu sehen sind ihre Werke aktuell in der Neukloster-Galerie. Alle Infos unter elisa-greenwood.com