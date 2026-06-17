Turnierdirektor David Nagel, Schiedsrichter Josef Petz und SK-Obmann Michael Luef (r.) gratulierten dem Schnellschach-Podium Davin Merei (2.Platz), Rainer Staberhofer (1.Platz), Joachim Salamon (3. Platz) / Foto: Schachklub Bad Erlach

Der Bad Erlacher Schach-klub kann heuer auf mittlerweile 75 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Aus diesem Anlass wurde mit vielen klugen Zügen gefeiert. Im Rahmen einer Matinee spielte der österreichische Großmeister Markus Ragger simultan gegen insgesamt 34 Vereinsmitglieder. Und er bewies, warum er vor einigen Jahren zu den 50 Besten der Welt gehörte: Nach mehr als drei Stunden Gesamt-Spielzeit hatten bereits fast alle Spieler den König umlegen müssen. Nach der Abreise des Großmeisters – er machte sich auf zu einem Turnier in die Schweiz – ging es im Café Restaurant Sabine munter mit dem Industrieviertel-Schnellschach-Turnier weiter. 48 Teilnehmer schenkten sich in sieben hart umkämpften Runden nichts. Die Teilnehmer aus Bad Erlach platzierten sich solide im Mittelfeld, während dieses Mal die Siege an Teilnehmer aus Baden gingen.