Foto: Moto Guzzi Kirchberg

Begonnen hatte alles mit einem Urlaub von drei Kirchbergern in Kalifornien. Wieder daheim, beschlossen sie, sich eine Moto Guzzi California zu kaufen. So entstand die Interessensgemeinschaft Moto Guzzi, die mittlerweile auf 28 aktive Guzzibesitzer angewachsen ist. Aktuelle Präsidentin ist Veronika Rennhofer und die Gemeinschaft besteht aus Guzzi-Begeisterten aller Altersgruppen.

Bereits seit 30 Jahren veranstalten die Freunde der Kultmarke ein Treffen, das immer zum Schulschluss (heuer am 3. und 4. Juli) am und rund um das Salettl-Gelände in Kirchberg stattfindet. Mittlerweile hat sich dieses zu einem internationalen Treffen mit Teilnehmern aus ganz Europa gemausert. Damit das Treffen ein Erfolg wird, sind die „Guzzisten“ und deren Familien unermüdlich im Einsatz. „Ich glaube, dass vor allem die Leidenschaft für die Kultmarke, aber auch die Kameradschaft in der Truppe dafür verantwortlich sind, dass der Zusammenhalt so gut funktioniert“, so die Präsidentin. Alle Infos: guzzi.at