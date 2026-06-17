USC Kirchschlag-Präsidentin Katrin Scherz-Kogelbauer und Obmann Thomas Pichlbauer freuen sich auf ein spannendes Match

Foto: USC Kirchschlag

Ein Pflichttermin für alle Fußballfans steht am 4. Juli am Programm: Der USC Sparkasse Kirchschlag begrüßt die Wiener Austria zu einem internationalen Freundschaftsspiel gegen den ungarischen Debreceni VSC im Weststadion von Kirchschlag. Neben einem spannenden Top-Liga-Spiel erwartet die Besucher beste Stadion-Stimmung. Anpfiff für das sportliche Highlight in der Stadtgemeinde ist um 15 Uhr, Einlass um 14 Uhr.

Der USC Sparkasse Kirchschlag freut sich auf zahlreiche Fußballfans und auf ein gelungenes Testspiel. Alle Infos: usc-kirchschlag.com