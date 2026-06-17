Peter Schwarz fährt mit Rückenwind aus der Region: Neben seinem Team, das ihn begleitet, unterstützte auch die Scherz-Kogelbauer GmbH mit „Bote“-Herausgeberin Katrin Scherz-Kogelbauer als Sponsor / Foto: Scherz

Das „Race across the Alps“, das heuer am 26. und 27. Juni über die Bühne geht, gilt als das härteste Eintagesrennen der Welt. Mit dabei ist heuer ein Kirchschlager, der es wissen will: Peter Schwarz bereitet sich seit Monaten auf die insgesamt 525 Kilometer und 14.500 Höhenmeter vor. Rennerfahrung hat er bereits mehrmals beim „Race around NÖ“ gesammelt, nun geht er aufs Ganze. Mit dabei ist auch der „Bote“ als sein Trikot-Sponsor, gemeinsam mit Unterstützern aus der Region und einem Team, auf das er sich verlassen kann. Mit drei Kollegen, die wie Schwarz ebenfalls Lehrer am Gymnasium in Katzelsdorf sind, macht er sich auf. Unterstützung kommt auch von der Schule, die ihm die Teilnahme am Rennen ermöglicht. Und nun heißt es Daumen drücken. Infos: raceacrossthealps.com