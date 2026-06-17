Fotos: Gemeinde Wiesmath (4)

Unzählige Handgriffe waren gefragt, aber nun ist das Heimatmuseum in Wiesmath endlich Wirklichkeit geworden. Das FuxHaus beherbergt die Exponate aus dem ehemaligen Bauernmuseum von Adolfine Beisteiner, ergänzt um viele weitere Stücke. Zur Eröffnung erzählte Dorferneuerungsobfrau GfGR Gabi Grundtner von der Entstehung des Museums, Bgm. Erich Rasner und LAbg. Franz Dinhobl würdigten das Engagement, das erforderlich war, damit dieses Haus entstehen konnte. Zahlreiche Besucher besichtigten dann das neue Heimatmuseum, das schon auf der Fassade mit Bildern Wiesmather Künstlern begrüßt. Im Inneren spielten dann einige Wiesmather in Originalkleidung Szenen aus dem früheren Alltag nach.

Das Museum ist jeden ersten Samstag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung (Franz Buchegger 0676/4617223 bzw. Gemeindeamt 02645/2231) geöffnet. Zusätzlich gibt es Platz für Ausstellungen. Interessierte können sich an Erwin Pfeifer wenden (fuxhaus2811@gmail.com).