Vertreter des Vereins „Lebenslicht“, der Firma Handler Bau und der Genossenschaft Alpenland sowie Bgm. Feri Schwarz feierten die Dachgleiche im Haus „Mittendrin“ in Bad Schönau / Foto: Verein Lebenslicht

Stilecht mit Glas und Gleichenspruch fand Anfang Juni die Gleichenfeier für das Haus „Mittendrin“ des Vereins „Lebenslicht“ in Bad Schönau statt. Die Firma Handler Bau errichtet hier nach Plänen von Besta Plan und im Auftrag der Alpenland Wohn- und Siedlungsgenossenschaft ein Haus für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die gerne in ihren eigenen vier Wänden wohnen möchten – inklusive Betreuung. Seit Jahren plant der Verein „Lebenslicht“, der in Krumbach bereits eine Tageswerkstätte betreibt, dieses Projekt, das nun realisiert wird. Interessierte können sich bereits für Wohnungen anmelden – alle Infos unter lebenslicht.at. Um das Haus entsprechend einrichten zu können, werden noch Spenden benötigt. Dafür steht unter anderem am 9. Juli eine große Charity-Gala am Programm, auf der 16 einzigartige Preise verlost werden. Details dazu gibt es auf der Vereins-Website.