„Bucklige Welt bei Nacht“ lautet das Motto des heurigen Fotowettbewerbs – wie hier am Beispiel von Gut Guntrams / Foto: Gut Guntrams

Das Naturmuseum Arche Guntrams, das Gut Guntrams und der Bote aus der Buckligen Welt machen auch heuer wieder gemeinsame Sache auf der Suche nach den schönsten Bildern der Region. Das Motto für den Wettbewerb 2026 lautet „Bucklige Welt bei Nacht“, wobei spannende Nachtaufnahmen im Erscheinungsgebiet des „Boten“ gesucht werden, die auch als solche eindeutig erkennbar sind – wie etwa von besonderen Gebäuden oder Sehenswürdigkeiten aus der Buckligen Welt, dem Wechselland, aus dem Mittelburgenland und dem steirischen Wechselgebiet sowie aus Wiener Neustadt, Neunkirchen, Ternitz und Wimpassing. Einsendeschluss ist der 30. September 2026. Für die besten Bilder winken tolle Preise. Alle Details in unseren nächsten Ausgaben und unter www.bote-aus-der-buckligen-welt.at/foto

Einsendungen: foto@bote-bw.at