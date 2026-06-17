Vertreter der Gemeinde und des Zinnfigurenmuseums mit Künstler Alexander Gallee (3. v. re.) beim Museumsfrühling in Katzelsdorf

Foto: Gemeinde Katzelsdorf

Mit dem Museumsfrühling startet das zweitgrößte Zinnfiguren-Fachmuseum der Welt, die Katzelsdorfer Zinnfigurenwelt, jährlich in ihre neue Ausstellungssaison. Heuer wurde der Auftakt unter dem Motto „Museen verbinden Menschen“ gefeiert. Wie sehr es auch verschiedene Künstler und Kunstarten zusammenbringt, zeigte sich dabei bei der Vernissage der Ausstellung „Donald Ducks fantastische Reise durch die Filmgeschichte“ mit Cartoons des Allgemeinmediziners, Sängers und Künstlers Alexander Gallee. Bürgermeister Michael Nistl zeigte sich erfreut über die gelungene Veranstaltung und sprach den Gästen sowie allen Mitwirkenden rund um das Museumsteam von Vereinsobfrau Hannelore Handler-Woltran seinen Dank aus. Letztere nutzte den Museumsfrühling im Mai auch noch für einen weiteren spannenden Termin: Die Regionalhistorikerin nahm Interessierte mit auf eine Reise durch die Geschichte Katzelsdorfs. Mithilfe von Zinnfiguren und Objekten aus dem Museum konnten diese dabei in vergangene Zeit eintauchen.